U slikovitom pokušaju tumačenja teorije kaosa kaže se kako leptir mahanjem krilcima na jednom kraju svijeta može uzrokovati uragan na drugom. Naravno, riječ je samo o teoriji, no kad bi se našalili i slikovito pokušali opisati zbog čega Nikola Kalinić još uvijek nije doputovao u Split, iako je praktično sve već dogovoreno, najlakše bi se bilo poslužiti upravo spomenutom teorijom. S tim da je u ovom slučaju leptir Argentinac Giovanni Simeone, mahanje krilima je žuti karton, a uragan je, na užas navijača Hajduka, moguća odgoda Kalinićevog povratka na Poljud.

Ne bi bio prvi put da se nešto neplanirano ispriječi poslu koji svi žele dovršiti. Kalinić je za povratak, Hajduk ga jedva čeka, a ni Verona nije toliko tvrda kao prošlog ljeta kada su ga zadržali kako bi im pomogao osigurati opstanak. Sad su i tu brigu prebrinuli, imaju 33 boda, čak 16 više od Cagliarija, a praksa je pokazala da je 41 bod dovoljno da se uplovi u luku spasa i riješe brige oko opstanka. Veroni po tome nedostaje još svega osam bodova koje im ne bi trebao biti problem osvojiti u preostalih 15 kola, s Kalinićem ili bez njega.

Čelnici Verone su osiguranjem opstanka ispunili cilj sezone i rado bi uštedjeli šest plaća koliko bi još morali isplatiti najskupljem igraču u svlačionici tako da Kalinićevim zastupnicima ne bi trebao biti problem dovršiti papirologiju raskida. No uvijek postoji i ono "ali", u ovom slučaju "ali" je to što je u pobjedi Verone protiv Bologne, a koju je upravo Kalinić osigurao golom pred sam kraj utakmice, Simone dobio žuti karton.

I tu se vraćamo na početak, na teoriju kaosa. Pitat ćete se s pravom kakve veze ima Simeoneov žuti karton s Kalinićevim povratkom na Poljud!? Ima! Obzirom da mu je to peti žuti karton ove sezone, a u Serie A igrači pauziraju nakon petog a ne nakon trećeg kao kod nas, Simeone ne može konkurirati za prvi sljedeći ogled, a to je gostovanje kod Juventusa. A kad nema Simeonea, potreban je Kalinić...

Teško je očekivati da će Verona uzeti bodove na gostovanju kod Juventusa, ali Tudor ima poseban motiv upravo protiv svog bivšeg kluba kome je do nedavno sjedio i na klupi, a i u borbi za opstanak niša ne prepušta slučaju. Problem je što je u Serie A nastupila dvotjedna pauza, i zbog toga bi Kalinićev transfer mogao još neko vrijeme ostati na čekanju. Naravno, ako mu Tudor u međuvremenu ne pronađe zamjenu koju intenzivno traži, ili čelnici Verone ipak zaključe da im je pametnije uštedjeti ozbiljan novac nego juriti za bodovima koje će i onako teško osvojiti.

Verona kod Juventusa gostuje tek 6. veljače, no čak i ako čelnici Verone odluče zadržali Kalinića da bi on zaigrao i u Torinu, još je dovoljno vremena da se do kraja prijelaznog roka njegov planirani povratak na Poljud ipak realizira. Naravno, slaba je to utjeha nestrpljivim navijačima Hajduka, koji ga već dugo željno iščekuju, a i treneru Dambrauskasu koji muku muči s realizacijom. Ali tako trenutno stoje stvari. Na potezu su i dalje čelnici Verone, samo o njima ovisi kada će se pristati na dogovor, sutra, za dva tjedna...