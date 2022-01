Danas je u HNL-u i službeno započeo prijelazni rok i potrajat će sve do 15. veljače, no kad je u pitanju Hajduk pravi poslovi se tek očekuju. Za sada je Dimitrios Diamantakos otišao na posudbu u izraelski Ashdod a iz austrijskog LASK-a na Poljud je stigao Lukas Grgić, sve ostale informacije o transferima koje kruže oko Poljuda tek bi trebale dobiti službenu potvrdu.

Jedna od njih je i ona koju navijači Hajduka već dugo s nestrpljenjem očekuju, a to je povratak Nikole Kalinića. U odnosu na poznato od prošlog prijelaznog roka, dakle još od prije pet mjeseci, nikakvih novosti nema. Kalinić je odavno pristao vratiti se na Poljud, a obzirom da se vraća besplatno, Hajduk mu širom otvara vrata u nadi kako će iskusni napadač biti prevaga u utrci za trofejima. I ljetos, a i sada, na potezu je Verona, odnosno sada i njen novi trener Igor Tudor, koji mora dati zeleno svijetlo i potvrditi da mu Kalinić do kraja sezone nije neophodan. Čim se to dogodi, Kalinić će se spakirati i priključiti Dambrauskasovim treninzima. Do tada je Nikola igrač Verone i konkurira za idući susret s Bolognom u petak.

Na kraju jesenskog dijela prvenstva sportski direktor Mindaugas Nikoličius najavio je potragu za novim igračima na pozicijama desnog beka, stopera, veznog igrača, krila i napadača, a dvije od pet navedenih pozicija trebali bi popuniti Lukas Grgić i Nikola Kalinić. Ostale tri pozicije i dalje su otvorene, kao što su otvorena i pitanja odlazaka igrača koji su postali višak u svlačionici.

Nije tajna da bi se nakon Diamantakosa Hajduk rado razišao i s Posavcem, Čolinom, Dimitrovom i Kačaniklićem, kao i već pomalo zaboravljenim Eduokom. Po mogućnosti trajno ili u najgorem slučaju u obliku posudbe s obavezom otkupa ugovora. Tako bi se riješili viška igrača, ne manje važno rasteretili i onako prenapregnuti budžet te pripremili teren za barem jedan ozbiljan transfer.

Ono što vrijedi naglasiti je i kako izostanci Marina Ljubičića i Emira Sahitija s prvog pripremnog ogleda protiv Širokog Brijega nisu povezani s njihovim eventualnim transferima u inozemstvo, u oba slučaja u pitanju su bili zdravstveni razlozi, kao uostalom i kod ostalih igrača koji nisu konkurirali. Neki od njih vuku ozljede, drugi su u kovid protokolima...

No da su i Ljubičić i Sahiti u izlogu to nije tajna. Pogotovo ako se realizira povratak Nikole Kalinića. Postojala je kombinacija i da Ivan Dolček ode u inozemstvo, no ponude nisu zadovoljile čelnike kluba i Ivan za sada ostaje. Hoće li se nešto promijeniti do kraja prijelaznog roka, hoće li Ivan dobiti priliku i na kojoj poziciji, ostaje za vidjeti, no protiv Širokog je odigrao dobro i zabio gol...

Nema novosti niti oko Marka Brkljače, nadareni junior dobru je igru protiv Širokog također okrunio lijepim golom, no čini se da još uvijek nije postuignut dogovor o produženju ugovora. Neslužbene vijesti govore kako su pregovori u toku, no činjenica je da Marka ugovor s Hajdukom veže samo do ljeta, i da već sada može potpisati ugovor s bilo kojim drugim klubom.

U hodu se riješava i suradnja sa slovenskim prvoligašem Radomljem, u koji je već poslan sportski direktor Andro Fistonić, a uskorobi trebao i prvi kontigent igrača koji bi trebali pomoći Slovencima oko opstanka, ali i skupiti nešto iskustva i pokušati se nametnuti za prvu momčad Hajduka. Neslužbeno, u prvom planu za odlazak su Čuić, Ćalušić, Ćubelić, Škaričić...