Navijači Hajduka željno iščekuju povratak Nikole Kalinića, ali umjesto njega Rivom je jučer prošetao Igor Tudor! Što sad to znači sigurno će se mnogi zapitati, kako to da je Tudor u Splitu, a Kalinić u Veroni, kad svi skupa očekujemo suprotno? Možda na prvu zvuči apsurdno, ali to što je u Split stigao Tudor a ne Kalinić za navijače Hajduka bi u konačnici mogla biti i te kako dobra vijest.

Nakon pobjede nad Bolognom, u kojoj je usput budi rečeno pobjednički gol zabio upravo Kalinić, Igor Tudor dao je igračima par slobodnih dana, a i sam je iskoristio priliku da ih provede u svom rodnom gradu. U Italiji nakon ovoga vikenda slijedi dvotjedna prvenstvena stanka u kojoj će se rješavati transferi i mnoga otvorena pitanja, a među ostalima i pitanje budućnosti Kalinića u Veroni.

E sad, kako to da je Tudor slobodne dane iskoristio za dolazak kući a nije i Kalinić koji koristi svaku priliku za posjet obitelji? Pa upravo je činjenica da nije doputovao, nego je ostao u Veroni najbolja naznaka da se nešto ozbiljno događa, odnosno, da bi početkom tjedna napokon mogli biti okončani pregovori oko njegovog statusa u Veroni, a time i riješeno pitanje povratka na Poljud.

Ponovimo, Kalinića ugovor s Veronom veže do ljeta, no nema ga namjeru produžiti i to je jasno dao do znanja čelnicima kluba, kojima je on i onako preskup, pogotovo u ulozi trećeg napadača. Ni Kalinića ne zadovoljava ta uloga, a u njemu je u međuvremenu sazrela i odluka da se nakon 12 godina inozemstva vrati kući i karijeru zaključi u svom Hajduku. Po mogućnosti s trofejem u rukama.

U cijeloj priči važno je da mu Tudor, koji o njemu ima visoko mišljenje, neće praviti probleme, odnosno, što se njega tiče Kalinić može otići. Ne manje važno, Kalinić neće imati nikakvih financijskih zahtjeva prema Hajduku jer namjerava igrati besplatno, a spreman se odreći i dijela primanja u Veroni. I to ne samo budućih plaća koje bi trebao primiti do kraja sezone. No i tu postoje granice...

E sad, i čelnici Verone i Kalinić svjesni su da se rastanak približio i obje strane žele iz te situacije izvući maksimum, pa pažljivo promatraju što radi ona druga i kakve poteze povlači. U tom procjepu treba tražiti mogućnost Kalinićeva povratka već ove zime te iščitati i šutnju Verone i Kalinićevu neodređenu izjavu o budućnosti u Veroni. Sve vodi ka tome da ćemo rasplet ove priče saznati u narednih nekoliko dana, ali to što je Kalinić u Veroni a Tudor u Splitu uopće ne mora biti loša vijest za navijače Hajduka. Dapače, to bi po svemu trebala biti jako dobra vijest.