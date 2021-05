Osijek u petak gostuje kod trećeplasirane momčadi HNL-a, Gorice, a trener momčadi s Gradskog vrta, Nenad Bjelica, je odradio pressicu uoči polaska prema Velikoj Gorici.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Dosta težak tjedan za nas zbog ozljede Ante Ercega. Nažalost, najgore pretpostavke su se obistinile, morat će pauzirati do kraja godine. Nažalost, već imamo dvojicu ozlijeđenih s križnim ligamentima. Lončar i Jugović, također, nisu u najboljem stanju. Dosta nam igrača nedostaje, no imamo još jako kvalitetnih 17, 18 igrača, a uključili smo i dva mlada igrača. Bez obzira na silne izostanke, pokušat ćemo u Velikoj Gorici uzeti tri boda - rekao je u uvodu trener Osijeka.

Osječani su u prošlom kolu ugostili Varaždin koji je poveo u 69. minuti preko Obregona, da bi Mierez nakon pet minuta poravnao rezultat. Argentinac je imao priliku iz penala duboko u sudačkoj nadoknadi donijeti sva tri boda svojoj momčadi, ali je promašio.

- Bilo je i utakmica u kojima smo mi došli do bodova u zadnjim minutama. To je nogomet. Mierez nije promašio u prvenstvu nijedan penal, ali, eto dogodilo se. Analizirali smo utakmicu i to je bio najpravedniji ishod. To je udarac koji je momčadi potreban za rast.

U posljednjem ogledu ovih dviju momčadi koji se igrao u Velikoj Gorici domaćin je slavio s uvjerljivih 4-1. Hoće li to biti motiv više?

- Pokazali smo u puno utakmica mentalnu snagu pa se nadam da ćemo i protiv Gorice. Utakmica sama po sebi je motiv. Tri boda su igri, želimo nastaviti pritisak Dinamu, a to možemo samo pobjedama. Gorica igra sjajnu sezonu, bez obzira na promjenu trenera. Imaju nekolicinu ozlijeđenih igrača, mladi dobivaju šansu i pokazuju kvalitetu. Idemo u tamo po pobjedu bez obzira na zasluženu pobjedu Gorice protiv nas u prošlom ogledu u Velikoj Gorice.

Osijek više nema što izgubiti. Na treće se mjesto mogu srozati samo ako izgube sve do kraja, a Gorica pobijedi preostale utakmice, pa je jedan od novinara na pressici upitao Bjelicu "hoće li igrati otvorenije nego inače".

- Hoćete mi objasniti koji je to otvoreniji nogomet - nasmijao se trener Osijeka na pitanje pa pojasnio:

- Neke smo utakmice igrali s tri napadača. neke s dva. Nekad smo igrali u formaciji s jednim napadačem. Naš je cilj uvijek doći do pobjede. U 33 utakmice otkad sam došao smo zabili gol.

Osječani će se nakon popodnevnog treninga zaputiti u Veliku Goricu, a utakmica je na rasporedu u petak u 19.10.