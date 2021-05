Osijekovim kiksom u Gradskom vrtu protiv Varaždina (1-1), trećim remijem zaredom u HNL-u, Dinamo je napravio možda i ključan korak u borbi za naslov prvaka jer četiri kola prije kraja, uz utakmicu manje, ima vrlo komotnu situaciju.

Plus šest na vrhu uz mogućnost da u srijedu u odgođenom derbiju protiv Hajduka dođe na plus devet znači samo jedno: Dinamo do 22. naslova prvaka može već - ovaj vikend.

- Što da kažem? Nismo ni zaslužili tu pobjedu. Svi smo je htjeli, Ramón je nažalost promašio penal... Nekako nismo bili pravi, vidjelo se od početka da se patimo. Oni su stali gusto, teško smo to probijali i stvarali šanse. Možemo na kraju biti zadovoljni jer smo stigli okrenuti. Nažalost, nismo skroz - rekao je kapetan Osijeka Mile Škorić nakon neuspjeha u 250. ligaškom nastupu za Osijek.

- Opet smo se vraćali iz rezultatskog minusa. Mogli smo na kraju totalno okrenuti rezultat. Nažalost, nismo. Što da radimo? Moramo se okrenuti, ići dalje i do kraja ovo odraditi. Šteta što nismo dobili, svima nam je žao i krivo, ali osjećaj je da nismo bili pravi. Nedostajalo je energije i svježine, nismo bili agresivni kao inače, kako smo ulazili u zadnje utakmice. Previše smo im dozvoljavali i bespotrebno se tu trošili. Na kraju moramo čestitati Varaždinu na bodu - dodao je Škorić nakon infarktne završnice u kojoj je Dinko Horkaš obranio penal Ramónu Miérezu u 99. minuti.

U petak Osijek gostuje kod Gorice i, pobijedi li Dinamo u Splitu, Bjeličina momčad neće smjeti izgubiti želi li zadržati teoretske šanse za naslov. No čak i da pobijedi, Dinamo bi opet imao sve u svojim rukama i titulu bi mogao osigurati nedjeljnim slavljem protiv Rijeke na Rujevici u utakmici od 19 sati.

Navijači Osijeka, pak, nadaju se kako bi "modri" mogli prosuti bodove na ta dva derbija, no za naslov prvaka trebat će im i više od eventualna dva kiksa aktualnog prvaka.

Čak i da Dinamo izgubi oba puta idući tjedan, a Osijek pobijedi Goricu, ostat će Zagrepčanima tri boda prednosti uoči zadnja tri kola koja mu nose domaću utakmicu protiv Varaždina, gostovanje kod Gorice i, nakon finala Kupa protiv Istre 19. svibnja, domaću utakmicu protiv Šibenika. I u te tri utakmice Dinamo bi morao još najmanje dvaput remizirati jer će Osijek biti drugi čak u slučaju istog broja bodova zbog lošijeg međusobnog omjera.

Šanse za "bijelo-plave", dakle, sasvim su mršave, Dinamo si može priuštiti još tri poraza i dvije pobjede u pet utakmica i bit će prvak. Ovaj tjedan mogao bi dati i konačnu odluku.