Hoffenheim se naklonio svom 'GOAT-u'! Pogledajte čudesan grafit u čast Andreja Kramarića

Andrej Kramarić je legenda Hoffenheima. Prije mjesec dana, u pobjedi svog kluba protiv HSV-a 4-1, upisao je 300. nastup u dresu Hoffenheima. Nevjerojatna brojka za sjajnog hrvatskog napadača koji je postao sinonim njemačkog prvoligaša. Da stvar bude bolja, u srijedu je postao i Hrvat s najviše nastupa u Bundesligi (302) te je prestigao Zvonimira Soldu (301). U Hoffenheimu se spremaju za veliku feštu kako bi pozdravili svog "GOAT-a".

Rušenje Soldovog rekorda napravio je sa stilom. Čudesni hat-trick u rušenju Borussije Mönchengladbach s 5-1, a treći gol treba svakako vidjeti još jednom jer se onakav lob ne viđa svaki dan. Navijači Hoffenheima potpuno su ludi za njim, a klub je u njegovu čast napravio nešto zaista spektakularno, ali i ono što je Kramarić i zaslužio.

Hat-trick protiv Borussije Mönchengladbach još jednom pogledajte OVDJE.

Oko stadiona postavljeni su natpisi s Kramarićevim likom na kojima piše "Hvala ti za 300 utakmica", a na jednoj tribini je posebni omaž hrvatskom napadaču. Kramarić je dobio grafit na stepenicama tribine PreZero Arene, koji izgleda fenomenalno. Grafit prikazuje Kramarića kako proslavlja gol u poznatom plavom dresu, a ovakvu čast zaista dobivaju samo istinske legende kluba, što Kramarić za Hoffenheim svakako jest.

