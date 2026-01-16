Obavijesti

Sport

Komentari 2
PREKRASNO

Hoffenheim se naklonio svom 'GOAT-u'! Pogledajte čudesan grafit u čast Andreja Kramarića

Piše Tomislav Gabelić, Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 1 min
Hoffenheim se naklonio svom 'GOAT-u'! Pogledajte čudesan grafit u čast Andreja Kramarića
Foto: Tomislav Gabelić/24sata

Andrej Kramarić postao je apsolutna legenda Hoffenheima. Prije mjesec dana stigao je do 300 nastupa za klub, a u svom 302. nastupu sve je začinio hat-trickom. Klub mu je u čast napravio nevjerojatan grafit

Admiral

Andrej Kramarić je legenda Hoffenheima. Prije mjesec dana, u pobjedi svog kluba protiv HSV-a 4-1, upisao je 300. nastup u dresu Hoffenheima. Nevjerojatna brojka za sjajnog hrvatskog napadača koji je postao sinonim njemačkog prvoligaša. Da stvar bude bolja, u srijedu je postao i Hrvat s najviše nastupa u Bundesligi (302) te je prestigao Zvonimira Soldu (301). U Hoffenheimu se spremaju za veliku feštu kako bi pozdravili svog "GOAT-a".

Foto: Tomislav Gabelić/24sata

Rušenje Soldovog rekorda napravio je sa stilom. Čudesni hat-trick u rušenju Borussije Mönchengladbach s 5-1, a treći gol treba svakako vidjeti još jednom jer se onakav lob ne viđa svaki dan. Navijači Hoffenheima potpuno su ludi za njim, a klub je u njegovu čast napravio nešto zaista spektakularno, ali i ono što je Kramarić i zaslužio.

Hat-trick protiv Borussije Mönchengladbach još jednom pogledajte OVDJE.

Oko stadiona postavljeni su natpisi s Kramarićevim likom na kojima piše "Hvala ti za 300 utakmica", a na jednoj tribini je posebni omaž hrvatskom napadaču. Kramarić je dobio grafit na stepenicama tribine PreZero Arene, koji izgleda fenomenalno. Grafit prikazuje Kramarića kako proslavlja gol u poznatom plavom dresu, a ovakvu čast zaista dobivaju samo istinske legende kluba, što Kramarić za Hoffenheim svakako jest.

Foto: Tomislav Gabelić/24sata

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
UŽIVO Transferi: Bašić produžio vjernost Laziju, Istra dovodi mladog lijevog beka iz Dinama
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Bašić produžio vjernost Laziju, Istra dovodi mladog lijevog beka iz Dinama

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Ako će sve biti kao i prošle godine, rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Poznati termini nastavka HNL prvenstva! Evo kad su utakmice
SVE NA JEDNOM MJESTU

Poznati termini nastavka HNL prvenstva! Evo kad su utakmice

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Pauza do nastavka trajat će svega pet tjedana. Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
Dinamo - Hartberg 1-2: Plavi izgubili iza zatvorenih vrata. Nije bilo koncentracije u napadu
PORAZ NA MAKSIMIRU

Dinamo - Hartberg 1-2: Plavi izgubili iza zatvorenih vrata. Nije bilo koncentracije u napadu

Dinamo je izgledao blijedo i nije pokazao puno toga u utakmici. Plavi su bili bolji u prvih 60 minuta, ali nije bilo koncentracije u završnici. Gosti su zabili svoje šanse te idu s pobjedom kući.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026