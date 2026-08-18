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PRIPREME ZA SEZONU

Hokejaši Siska moraju malo seliti: Kod kuće nemaju led!

Piše Jakov Drobnjak,
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Hokejaši Siska moraju malo seliti: Kod kuće nemaju led!
Sisak: Sedma utakmica polufinala Alpske hokej lige KHL Sisak - HC Merano 2:3 | Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL
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"Vitezovi" idu u Sloveniju. KHL Sisak mora započeti pripreme u Celju jer u svojoj dvorani nemaju led. Ne zna se kada će se vratiti u Sisak

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KHL Sisak iza sebe ima sezonu za pamćenje. Sisački "vitezovi" treći su put zaredom osvojili naslov prvaka Hrvatske, čime su stigli do svoje četvrte domaće titule, a u drugoj sezoni u Alpskoj hokejaškoj ligi napravili su još jedan veliki iskorak i izborili polufinale, gdje ih je nakon sedam utakmica zaustavio Merano.

No, nakon povijesne sezone, Sisak će morati nakratko mijenjati sredinu. Momčad neće moći trenirati na domaćem ledu jer ledena ploha u sisačkoj Ledenoj dvorani još nije spremna. Iz kluba zasad nemaju informaciju kada bi radovi trebali biti završeni pa će prvi dio priprema odraditi izvan Hrvatske.

Vitezovi će tako otputovati u Celje, gdje će tijekom tjedan dana trenirati na ledu i započeti pripreme za sezonu 2026./27. Sisački klub pritom je zahvalio Gradu Celju na tome što mu je omogućio korištenje dvorane i ledene plohe.

"Iako smo se nadali i planirali pripreme započeti u svojoj dvorani, u ovom trenutku najvažnije nam je napraviti sve što je u našoj moći kako bi momčad spremna dočekala početak nove sezone. Odlazak u Celje nužan je korak jer se suparnici naših Vitezova već uvelike pripremaju na ledu", objavio je KHL Sisak.

Problemi s domaćim ledom tako su prisilili klub na promjenu prvotnog plana. U Sisku se nadaju da će se situacija riješiti tijekom sljedećih dana kako bi se momčad nakon boravka u Sloveniji mogla vratiti kući i nastaviti pripreme prema predviđenom programu.

"Nadamo se da će led u Sisku biti spreman u što skorijem roku kako bismo se mogli vratiti kući, nastaviti planirani program priprema, odigrati domaće pripremne utakmice i da sam početak sezone neće biti doveden u pitanje", poručili su iz kluba.

Vitezovi će i u sezoni 2026./27. nastupati u Alpskoj ligi i prvenstvu Hrvatske. Prema trenutačnom rasporedu, prvu ligašku utakmicu trebali bi odigrati 19. rujna na domaćem ledu protiv Jesenica. Zbog toga je što skoriji završetak radova na sisačkoj ledenoj plohi od velike važnosti za klub, i zbog priprema i zbog organizacije domaćih utakmica na početku nove sezone.
 

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