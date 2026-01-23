Obavijesti

SJAJAN USPJEH

Hokejaši Siska pobijedili Cortinu i ušli u play-off fazu Alpske lige

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
3
Sisak: Alpska hokejaška liga, KHL Sisak dočekao je Cortinu | Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL

Hokejaši Siska u golijadi su u četvrtak svladali talijansku Cortinu rezultatom 6-5 ( 3-0, 0-1, 3-3) i pobjedom potvrdili ulazak u playoff Alpske hokejaške lige

Admiral

Sisak je trenutačno drugi na tablici sa 64 boda što mu je dovoljno da tri utakmice prije kraja regularnog dijela sezone osigura mjesto među prvih pet ekipa koje izravno vodi u doigravanje regionalne hokejaške lige s klubovima iz Italije, Austrije i Slovenije.

Sisak je sinoćnju utakmicu počeo furiozno i već nakon šest minuta imao je prednost od dva gola pogotcima Danile Larionovsa i Vite Idžana. Talijani su uspjeli prepoloviti vodstvo Siščana osam minuta prije kraja prve trećine da bi mladi Nikša Jurić tri minute potom odveo Vitezove na 3-1. 

Druga trećina protekla je dominaciji gostiju koji su bolju igru u tom periodu okrunili golom za smanjenje rezultata na 3-2. 

Uslijedio je posljednji period igre u kojem su gledatelji uživali u napetoj završnici utakmice u kojoj je u razmaku od 50. do 57. minute palo čak šest golova.

Prvo je Marijus Dumčius zabio za 4-2 Siščana, da bi niti dvije minute kasnije gosti iz Južnog Tirola smanjili na samo gol zaostatka.

Munjevito su uslijedila su dva brza pogotka hokejaša Siska koje postižu ponovno Jurić te kapetan Ivan Puzić povisivši vodstvo Siščana na 6-3 četiri minute prije kraja utakmice.

No gosti se ne predaju i za čas zabijaju dva gola i unose neizvjesnost u sam finiš uzbudljivog susreta na Zibelu. 

Do kraja utakmice vade vratara i uvode dodatnog napadača, ali ostaje 6-5 za ekipu Siska koji slave pobjedu i ulazak u playoff već u drugoj sezoni svog sudjelovanja u Alpskoj ligi, koji im je lani izmakao "za dlaku".

OSTALO

