Holivudska zvijezda proslavila promociju pa prekinula presicu: 'Skini dres i daj mi ga. Odmah'

Wrexham AFC u subotu je pobjedom nad Borehamom (1-0) osigurao naslov u engleskoj National League, petom rangu tamošnjeg nogometa, i tako zacementirao plasman u League Two (četvrta liga). Klub čiji je vlasnik poznati američki glumac Ryan Reynolds (46) u trećoj je sezoni ostvario cilj.

Reynolds i kolega Rob McElhenney (46) možda su donijeli moć holivudskh zvijezda malom velškom nogometnom klubu čiji igrači pišu vlastiti scenarij dostojan filmske uspješnice. Osvojili su rekordnih 110 bodova.

Pobjeda nad Boreham Woodom 1-0 značila je feštu u sjevernom velškom gradu od 61.000 stanovnika, čiji klub postoji čak 158 godina.

Reynolds je iz mirovine vratio bivšeg engleskog reprezentativca Bena Fostera (39). Vratio se u klub nakon 18 godina. Suigrač mu je tad bio Darren Ferguson, sin Sir Alexa Fergusona, koji jga je potom doveo u Manchester United.

Nakon pobjede nad Borehamom Reynolds je prekinuo konferenciju za medije i tražio Fostera i suigrača dresove.

- Hoće li završiti na eBayu - upitali su ga novinari.

- Slušaj me, ja radim u šoubiznisu. Često nam dođu teška vremena - odgovorio je Reynolds i nasmijao okupljene.

Navijač Mark Jones iz Turf Hotela, puba u Wrexhamu, svira gitaru za Declan Swans, bend srednjih godina koji su postigli status rock zvijezde kroz FX dokumentarni film "Welcome to Wrexham" koji prati napredak tima pod Reynoldsom i McElhenneyem, i njihovu pjesmu "Always Sunny in Wrexham".

Naslov je predstava o McElhenneyevoj TV-seriji "Uvijek je sunčano u Philadelphiji". Dokumentarac je izbacio malo poznati velški klub u središte globalne pozornosti, utakmice privlače veliku publiku, čak i u Sjevernoj Americi, a priča o uspjehu nije ostavila gotovo nikoga u Wrexhamu ravnodušnim.

Unutar puba, slike Reynoldsa, McElhenneyja i Deadpoola bore se za prostor na crvenim zidovima s logotipima Wrexhama i imenima dugogodišnjih navijača.

Johnny Boycott, dugogodišnji obožavatelj Wrexhama, sjeća se mračnih dana.

- Bilo je nekoliko stvarno mračnih dana kada je klub bio na rubu izumiranja i imali smo neke stvarno sumnjive vlasnike. Bio sam na stadionu kada je tamo bilo samo dvije tisuće navijača u hladnim večerima utorkom Sad je sve drugačije. Iamo pun stadion, a imamo i toliko obožavatelja u Kanadi, Americi, svim različitim dijelovima svijeta, za koje nikad prije niste čuli - rekao je.

- Ali sada grad, pubovi, nakon utakmice ne možete ući u pubove, ponekad su tako zauzeti. Ali svi su sretni, nasmijani. Svi imaju majicu Wrexhama, čak i mala djeca. Jednostavno je briljantno. Ludo - dodao je.

Wrehxam je u prošlom stoljeću bio drugoligaš, a sad ponovno kreće u uspon nakon 15 sezona u petoj ligi.

