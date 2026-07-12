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EVO TKO JE SVE DOŠAO

FOTO NICOLE KIDMAN BLISTA U 60. Holivudske face i kraljevska obitelj na finalu Wimbledona!

Finale Wimbledona jedno je od najprestižnijih sportskih događaja godine, a nisu ga propustili ni brojni poznati. Uz britansku kraljevsku obitelj, meč Sinnera i Zvereva prate Nicole Kidman, Sienna Miller i brojni drugi
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Wimbledon
Finale Wimbledona jedno je od najprestižnijih sportskih događaja godine, ali i prilika za celebrityje da se pojave. Na ovogodišnjem muškom finalu između Sinnera i Zvereva, pažnju na tribinama Centralnog terena plijenile su glumica Nicole Kidman, bivša glavna urednica Voguea Ana Wintour i Sienna Miller koje su se smjestile u kraljevskoj loži, | Foto: Andrew Couldridge
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Finale Wimbledona jedno je od najprestižnijih sportskih događaja godine, ali i prilika za celebrityje da se pojave. Na ovogodišnjem muškom finalu između Sinnera i Zvereva, pažnju na tribinama Centralnog terena plijenile su glumica Nicole Kidman, bivša glavna urednica Voguea Ana Wintour i Sienna Miller koje su se smjestile u kraljevskoj loži, | Foto: Andrew Couldridge
Komentari 0

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