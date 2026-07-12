FOTO NICOLE KIDMAN BLISTA U 60. Holivudske face i kraljevska obitelj na finalu Wimbledona!
Finale Wimbledona jedno je od najprestižnijih sportskih događaja godine, a nisu ga propustili ni brojni poznati. Uz britansku kraljevsku obitelj, meč Sinnera i Zvereva prate Nicole Kidman, Sienna Miller i brojni drugi
Finale Wimbledona jedno je od najprestižnijih sportskih događaja godine, ali i prilika za celebrityje da se pojave. Na ovogodišnjem muškom finalu između Sinnera i Zvereva, pažnju na tribinama Centralnog terena plijenile su glumica Nicole Kidman, bivša glavna urednica Voguea Ana Wintour i Sienna Miller koje su se smjestile u kraljevskoj loži,
| Foto: Andrew Couldridge