Holyfield: Da pitam Tysona za meč, ispalo bi da sam nasilnik

Američke boksačke legende i bivši svjetski prvaci u teškoj kategoriji Mike Tyson (53) i Evander Holyfield (57) počeli su pregovore oko trećeg susreta u ringu.

Sada se Evander za BBC prisjetio svojih pobjeda nad protivnikom koji mu je odgrizao komadić uha. Prvo mu je 1996. oduzeo teškaški naslov tehničkim nokautom u 11. rundi, a godinu kasnije ga je obranio jer je Tyson diskvalificiran nakon što je u trećoj rundi "okusio" protivnika.

- Borba je moguća ako on to želi. Da ga ja pitam za borbu, ispalo bi da sam nasilnik što se želim boriti s likom kojeg sam dvaput pobijedio - rekao je provokativno Evander pa dodao:

- Ako me udari, vratit ću mu. To je boks. Da sam s bratom u ringu i da me udari, vratio bih mu. Ako ne želite primati moje bombe, onda vam je bolje da ne bacate bombe na mene. Kada me vidite kako izgledam u ringu s 58 godina, zapitat ćete se kako je to moguće.

Podsjetimo, Tyson je 15 godina nakon posljednje borbe počeo objavljivati snimke treninga i najavio da se s 53 godine vraća boksu u humanitarne svrhe. Potom je prave 'zazubice' njihovim obožavateljima napravio Evander Holyfield (57), kojem je Tyson 1997. u borbi odgrizao komadić uha, objavljivanjem vlastitih snimki. Holyfield je posljednju borbu imao 2011. godine kada je stigao do 44. pobjede (od 57 borbi), u okršaju s Brianom Nielsenom.

- Njegovi ljudi razgovaraju s mojim ljudima pa iako još nismo došli do čvrstog dogovora, radi se na tome - nedavno je najavio Holyfield.