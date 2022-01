Hrvoje Horvat nije previše očajavao nakon poraza Hrvatske od Francuske u prvoj utakmici Eura u Szegedu (27-22).

Na početku je prokomentirao crveni i plavi karton za Davida Mandića, što znači da će ga EHF moći kazniti i dodatnim utakmicama suspenzije. Hrvatskoj su u 47. minuti isključena trojica igrača u istom napadu.

- Dotad smo se uspjeli vratiti u rezultatsku neizvjesnost, ali tu su nam se ponovno odvojili. Odigrali su do kraja strpljivo i pametno, nisu dozvolili da se ponovno približimo. Ali na početku smo ušli s previše respekta. Protiv ovakve momčadi ne možeš tako brzo pucati i rješavati napade - rekao je izbornik za RTL.

- Poštovali smo ih previše na početku utakmice, imali smo puno problema u napadu. Jako puno mladih igrača, debitanti, kad dodate još Francuze, olimpijske prvake, sve vude još teže. Htjeli smo igrati dobru obranu, promašili smo nekoliko zicera. To te košta protiv ekipe kao što je Francuska. Bilo je dobrih trenutaka, sada se moramo oporaviti psihički i fizički za utakmicu protiv Srbije. Osjetio se respekt na otvaranju, ali drago mi je da se nismo predali, da smo vjerovali u sebe do kraja, dok god smo imali snage. To je temelj na kojem treba graditi sljedeću utakmicu - nastavio je Horvat.

Što je bilo dobro?

- Kad je obrana agresivna i gusta, kad ne dozvolimo napadu da nas raširi. Bilo je perioda kad je izgledalo fantastično. Moramo držati više koncentraciju, ali moramo voditi više brige o ofenzivi. Znali smo da nam je ključna utakmica protiv Srbije, moramo popraviti neke stvari.

- Moramo ostaviti ovo iza sebe, fokusirati se i dočekati utakmicu protiv Srbije apsolutno sretni - kaže izbornik.

Govorili ste igračima tijekom time-outova da trebaju biti mirni. A što sad reći?

- Sad su vruće glave, ne treba puno pričati, treba dobro sve analizirati. Mi u stožeru ćemo pogledati ujutro kako se pripremiti za Srbiju.

Igra sedam na šest nas je vukla u teškim situacijama kada nismo imali ideju u napadu. Povezali smo nekoliko golova, ali nakon tri isključenja nam ni to nije pomoglo.

- Igra na sedam na šest je jedna od taktičkih varijanti. Napad nam je ušao u određene probleme, pokušali smo si pomoći s tim dodatnim igračem.

Već u subotu slijedi utakmica protiv Srbije.

- Svatko je donio ovdje svoje probleme, tako i oni. To će biti nova utakmica. Znamo da su naše utakmice s njima čvrste, da su tenzije povišene. Moramo se dobro pripremiti mentalno i psihički.

Pohvalio je navijače.

- Lijepo je bilo vidjeti naše navijače u dvorani, nismo se predavali do kraja. Borbenost je bila tu, nismo se predavali i tako će biti iz utakmice u utakmicu.

Neuništivi Ivan Čupić opet je bio glavna pokretačka snaga naše reprezentacije. Mnogi igrači su otišli, mnogi dolaze, a on je i dalje tu. Utrpao je šest golova, vukao nas, ali nije mogao sam.

-Jako je teško uvijek igrat s njima, jaka momčad, osvojili su jako puno toga. Razočarani smo, imali smo dobar moment tijekom meča, pokazali smo karakter i hrabrost, nismo se predali. Pobjegli su nam četiri gola u drugom dijelu i bilo je teško vratiti se. Jako dobra utakmica, čestitke Francuskoj, danas su bili bolji od nas. Sada su sve misle usmjerene na utakmicu sa Srbijom, moramo biti bolji nego danas - rekao je Čupko.

U subotu je pred našom reprezentacijom prvo finale. Ako želimo proći dalje, moramo pobijediti Srbiju.

- Utakmica sa Srbijom je ključna, vjerujemo u cijeli tim i da ćemo biti spremniji za dva dana i da ćemo biti bolji. Da ćemo pobjedom otići u Budimpeštu. Znamo sve o Srbiji. Nije to nova reprezentacija. To je skup pojedinaca koji dugi niz godina ima vrhunske igrače u vrhunskim klubovima. Igrali smo s njima i surađivali. NIje nama novo što igraju dobro, s Geronom su dobili španjolski štih i disciplinu, uigranost što je prije falilo. Oni su konkurentna reprezentacija, samo im je nedostajao rezultat da se više priča o njima. Cijenimo ih, ali isto kao i danas ulazimo u utakmicu. Da smo bolji i da ćemo pobijediti - završio je Čupić.

HRVATSKA - FRANCUSKA 22-27 (11-13)

HRVATSKA: Pešić, Šunjić; Mihić, Gadža 1, Mandić, Ivić, Čupić 6 (5), Mamić, Mandić 2, Lučin 4, Grahovac, Jaganjac, Martinović 3, Šušnja 2, Šipić 3, Glavaš, Srna 1

FRANCUSKA: Gerard, Pardin; Lenne 1, Minne 1, Lagarde, Richardson, Mem 6, Tournat, Karabatić 1, Mahe 3, Fabregas 5, Descat 7 (4), Porte 1, Kounkoud 1, Nahi 1, Konan

Isključenja: Hrvatska 6 minuta; Francuska - 2 minute, Realizacija 7m: Hrvatska 5 / 5, Francuska 4 / 4