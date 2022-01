Hrvatska rukometna reprezentacija podbacila je na Europskom prvenstvu i završila tek osma. Navijači i ljubitelji rukometa navikli su na bolja izdanja, a iako su neuspjehu 'Kauboja' kumovali razni faktori, posebno se istaknuo sukob legendi i stručnih komentatora RTL-a s jedne te izbornika Hrvoja Horvata s druge strane.

POGLEDAJTE VIDEO:

Rijetko viđeni show u prijenosu uživo danas je dobio zaokret. Petar Metličić i Goran Šprem odlučili su podvući crtu, 'zakopati ratnu sjekiru' ako je nje uopće i bilo te u potpunosti primiriti strasti.

- Bilo je zanimljivo, bilo je puno otvorenije nego do sada - komentirao je Šprem događaje u studiju RTL-a u emisiji "Vrijeme je za rukomet" pa nastavio:

- Puno iskrenije, puno otvorenije, ali rekao bih isto samo iz dobre namjere. Ništa zločesto, nikakvo podcjenjivanje ni udaranje. Odmah ću reći tu se misli na trenera Horvata. Što god je bilo rečeno s ove naše strane, ja vjerujem da će i Peri biti drago što ću to reći. Možda mi i jesmo rekli nešto što je nekoga zabolilo, što uši ne vole čuti... Ali ja ću se ovom prilikom ispričati ako je netko nešto krivo shvatio. Ništa iz zle namjere, samo u najboljoj namjeri. Na kraju krajeva, i mi smo ljudi i mi smo grešni. Horvat griješi, griješimo i mi. Ali ajmo sve gledati kao nekakvu pozitivu, kao projekt koji Hrvatskoj nije završio kako smo mi mislili. Idemo iz njega izvući pouke i ajmo, na kraju krajeva, napraviti da to ne ispadne negativno prepucavanje nego da je to sukob mišljenja.

Najviše pompe, naravno, bilo je oko sukoba Petra Metličića i izbornika Hrvoja Horvata. Toliko da su se javile članice Horvatove obitelji, sestre Jasenka i Vanja. Ipak, cijela situacija se raščistila. Pero je ponudio ruku pomirenja.

- Mislim da je manje više sve rečeno. Sigurno da može biti bolje i lošije. Ja sam iskreno uvijek bio veliki emotivac, možda nekad i preveliki. Možda bi neke stvari napravio drugačije ili nebi. Kažem, što je rečeno, rečeno je.

- Trebamo to ostaviti iza sebe, koncentrirati se na naš rukomet, da budemo što bolji, što uspješniji u budućnosti. Ove godine nismo imali sreće s koronom i nadam se da nam sljedeće natjecanje, prije svega, korona neće određivati tim i da ćemo biti maksimalno kompletni i da će ići najbolji. Imamo jako dobar ždrijeb za odlazak na Svjetsko prvenstvo, tako da... Najvažnije je da hrvatski rukomet bude tu, da se vrati u borbe za, evo recimo da dođe do nedjelje. Da svi na kraju budemo zadovoljniji. To je na kraju najvažnije i najbitnije, a mi svi ostali smo manje važni - rekao je Petar Metličić.