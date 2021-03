Fantastična Hrvatska nakon zaostatka od šest razlike ipak se vratila i svladala Portugal 25-24 u ključnoj utakmici kvalifikacija za Olimpijske igre.

- Presretni smo, što reći! Očigledno ne možemo bez drame i traume, jučer smo jednu utakmicu izgubili koju smo trebali kontrolirati. Zato je sport zanimljiv i interesantan. Prvo poluvrijeme smo fulali dosta zicera, promašivali kontre, drugo poluvrijeme smo se imali u planu povući u varijantu 6-0 pa smo uspjeli tom obranom doći do tranzicije i željenih lakih golova - rekao je izbornik Hrvoje Horvat za RTL nakon utakmice.

- Promašili smo dosta izrađenih šuteva u prvom poluvremenu, falio nam je šut izvana. Posegnuli smo za Pavlovićem koji je malo brži igrač, tu smo probali s izolacijom iznuditi koje isključenje, Cindrić je tu isto došao do izražaja. Vidjelo se da je obrana ona koja donosi rezultat. Drugo poluvrijeme je ona bila fantastična, ne smijemo podcjenjivati Portugalce, ipak se i njih nešto pitalo, imaju dva strašna pivota i to je jako teško braniti. Teško je izbrojiti sve emocije, trebam se smiriti. Sigurno mi je bilo traumatično, ali vjerojatno su gledatelji na ovo već od nas navikli.

Dotakao se i utakmice s Tunisom, one posljednje, protiv koje su 'kauboji' ipak izraženiji favorit:

- Prilika se otvorila, treba ju prihvatiti objeručke, radi se o trkačkoj ekipi, obranom se dobivaju ovakve utakmice. Poštenje Francuske i Portugala? Apsolutno. Francuzi su reprezentacija jednog renomea i svakako će igrati sa sto posto snage - zaključio je izbornik.

Maestralni Ivan Čupić nosio je Hrvatsku, zabio je devet golova u devet pokušaja, neke od njih iz strašno teških pozicija.

- Prošla utakmica se lomila do kraja, ova također. Jučer iz plusa u minus, danas obrnuto. Znali smo da će jedna-dvije lopte i obrane odlučivati u sve tri utakmice. Koncentracija je bila na nivou, energija je bila tu i danas smo isprovocirali da sve ode na našu stranu. Dosta je bilo sedmeraca, znači da je i ekipa nešto napravila, a imali smo momente i u obrani i u napadu. Mislim da se svi dižemo, da igramo dobro i da se rotiramo, igramo kvalitetno - rekao je Čupić za RTL i rekao što fali momčadi:

- Bitno je da dižemo tu konstantu. Jučer je bilo 40 minuta dobro, a danas cijelo drugo poluvrijeme tako da nam fali kontinuitet u rotacijama i svemu da smo konkurentni svih 60 minuta, ali teško je sve to skupiti za dva treninga. Portugal je jučer igrao u šest, mi u devet, nismo imali ni 15-ak sati odmora, a imali smo i dvije ozljede. Mislim da igramo dobro, sutra moramo potvrditi ovu utakmicu i vjerujem da će to biti dovoljno za odlazak na OI. Poštenje Francuske i Portugala? Ne zanima me, mi smo došli odraditi dobar turnir i nadam se da ćemo sutra odraditi dobru utakmicu. Što bude, bit će - zaključio je.