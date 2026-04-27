NBA DOIGRAVANJE

Houston je spriječio 'metlu', a Boston na korak do prolaska

Piše HINA
Houston je spriječio 'metlu', a Boston na korak do prolaska
Foto: Troy Taormina

Houston je prekinuo niz poraza u doigravanju i izbjegao ispadanje bez pobjede. Nezaustavljivi Amen Thompson i društvo dominirali su protiv Lakersa i slavili 115-96, ali serija se seli u LA gdje ih čeka nova meč-lopta

Košarkaši Houstona su ipak izbjegli 'metlu', ispadanje u prvom krugu doigravanja NBA lige bez pobjede, nakon što su na domaćem parketu bili bolji od Los Angeles Lakersa sa 115-96. Houston je time smanjio ukupno vodstvo kluba iz Los Angelesa na 3-1, ali serija se sada seli na zapad SAD-a gdje će Lakersi pred svojim navijačima imati drugu meč-loptu. Činjenica je i da nitko u povijesti NBA doigravanja nije slavio okrenuvši 0-3 u seriji.

Dončićevi limeni ljubimci: Džip za apokalipsu, Porsche za svaku prigodu, ima i Zastavu | Video: 24sata Video

Premda ponovno bez ozlijeđenog Kevina Duranta Houston je napokon odigrao solidnu utakmicu u seriji. U prvom dijelu je nekoliko puta imao prednost od deset poena, a kada je domaćin sredinom treće četvrtine pobjegao i na 20 poena razlike utakmica je bila riješena.

Amen Thomspon je za Houston postigao 23 poena, a ostvario je i sedam asistencija te četiri skoka. Tari Eason je dodao 20 poena uz pet ukradenih lopti i osam skokova, a Turčin Alperen Sengun 19 poena i šest skokova. Reed Sheppard je ubacio 17 poena uz 4-7 za tri poena.

NBA: Playoffs-Los Angeles Lakers at Houston Rockets
Foto: Troy Taormina

Kod Lakersa je Deandre Ayton ubacio 19 poena uz deset skokova, s tim da je isključen tijekom treće dionice nakon što je laktom u glavu udario Senguna. Rui Hachimura je postigao 13, a LeBron James 10 poena uz devet asistencija. Gosti su pogodili tek pet od 22 upućene trice.

Boston je iznimno uvjerljivo odradio gostovanje u Philadelphiji gdje je pobijedio sa 128-96 te je poveo 3-1 u seriji. Uoči ovog dvoboja Philadelphia je bila ohrabrena zbog oporavka od ozljede i povratka Joela Embiida, ali prisustvo najboljeg domaćeg igrača nije ništa pomoglo u borbi protiv Bostona.

NBA: Boston Celtics at Philadelphia 76ers
Foto: Eric Hartline

Prva četvrtina je već usmjerila ostatak dvoboja. Gosti su poveli 34-18 nakon dvanaest minuta igre i sve do kraja samo su povećavali prednost. Prvi strijelac Bostona bio je Payton Pritchard koji je ubacio 32 poena uz 6-12 za tri poena. Dodao je tome pet asistencija. Odličan je bio i Jayson Tatum s 30 poena, 11 asistencija i sedam skokova, dok je Jaylen Brown dodao 20 poena uz sedam skokova.

NBA: Boston Celtics at Philadelphia 76ers
Foto: Eric Hartline

Povratnik Embiid je ubacio 26 poena uz 10 skokova i šest asistencija. Tyrese Maxey je ubacio 22 poena uz šest asistencija, a Paul George 16 poena uz četiri skoka i tri ukradene lopte.

NBA doigravanje Istočne konferencije, prvi krug (četvrte utakmice):

Philadelphia - Boston 96-128 (Boston vodi 3-1 u seriji)

Zapadna konferencija:

Houston - LA Lakers 115-96 (LA Lakers vode 3-1 u seriji)

Portland - San Antonio 93-114 (San Antonio vodi 3-1 u seriji)

Komentari 0
