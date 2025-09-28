Hoxha se ozlijedio! Evo koliko bi Dinamo mogao biti bez njega

Arber Hoxha odigrao je sjajnu utakmicu protiv Slaven Belupa u pobjedi Dinama 4-1. Krilni napadač 'modrih' uhvatio je pravu formu pa je u 8. kolu HNL-a zabio i asistirao. Ipak, njegovu dobru predstavu zasjenila je ozljeda.

Hoxhi je nastradao aduktor, a trener Mario Kovačević morao ga je zamijeniti na poluvremenu.

- Radi dobro, kad sam došao ovdje bilo je pitanje hoće li otići. Odmah kad sam došao rekao sam mu da će igrati. Ovo što radi, to od njega očekujem. Veseli me njegova forma, nadam se da nije doživio težu ozljedu - rekao je trener Dinama.

Bio bi to prilično velik udarac za Kovačevića i Dinamo s obzirom na Hoxhinu formu i što u ovom trenutku znači za njegovu momčad.

Dodatne pretrage pokazat će koliko je ozbiljno, no oporavak za ovakvu vrstu ozljede je između dva tjedna i čak šest mjeseci, ovisno o težini ozljede.

S obzirom da je Hoxha odigrao poluvrijeme do kraja, za pretpostaviti je da će se na teren vratiti puno brže od maksimalnog mogućeg oporavka, no tek će pretrage pokazati što je s krilnim napadačem Dinama.