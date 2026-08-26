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Hrabro srce: Hearts s igračem manje izbacio Rapid i izborio glavnu fazu Konferencijske lige

Piše HINA,
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Hrabro srce: Hearts s igračem manje izbacio Rapid i izborio glavnu fazu Konferencijske lige
Foto: IMAGO/Yigit Oerme / Ps Images/IM
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RAPID - HEARTS 5-6 (2-2) Drama u Beču! Hearts s igračem manje izbacio Rapid na penale i izborio Konferencijsku ligu

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Ove će sezone ligaški dio Konferencijske lige igrati nogometaši škotskog Heartsa koji su u uzvratu play-offa na penale izbacili bečki Rapid. Prva utakmica na škotskom tlu je završila 2-2, dok je nakon 90 bečkih minuta bilo 1-1. Nakon 120 minuta uzvrata rezultat je bio kao i u prvom susretu 2-2, a potom je škotska momčad slavila nakon jedanaesteraca sa 6-5.

Rapid je poveo u 34. minuti kada je Kara pogodio suparničku mrežu, a u 76. se činilo da Bečani imaju otvoreni put prema prolazu. Tada su gosti ostali s igračem manje nakon što je drugi žuti karton zaradio Magnusson. S igračem manje Hearts je ipak izjednačio. Kabore je u 79. minuti bio strijelac za 1-1 i produžetke.

Nisu Škoti samo izborili produžetke već su s desetoricom poveli u 100. minuti golom Millera. Do kraja gosti ipak nisu izdržali, a Cvetković je u 119. bio strijelac za 2-2 čime je osigurao Rapidu jedanaesterce gdje se domaćin ipak poskliznuo, a dalje je prošao Hearts.

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