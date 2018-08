Hrga, čuvaj se! Škot Cornish je baš prljav i bezobrazan boksač

Pred Filipom Hrgovićem je šesti profesionalni meč i vjerojatno najteži protivnik. Najviši sigurno, Hrga će u zagrebačkoj Areni 8. rujna boksati protiv škotskog gorostasa, 201 centimetar visokog Garyja Cornisha (31), koji ima 25 pobjeda i samo dva poraza. Jedan od njih bio je od Anthonyja Joshue prije tri godine.

Foto: Nick Potts/Press Association/PIXSELL

Gary Cornish od 27 mečeva imao je i četiri borbe protiv hrvatskih boksača.

Sve ih je dobio.

U veljači 2013. boksao je protiv Zadranina Jakova Gospića, u studenom iste godine borio se sa Šibenčaninom Ivicom Perkovićem, u travnju 2014. pobijedio je Varaždinca Hrvoja Kišičeka, a u veljači 2015. Zadranina Marina Goleša.

'On je kukavica'

Našim borcima Cornish nije ostao u lijepom sjećanju, ne samo zbog poraza, već i ponašanja. Posebno je to na koži osjetio 'Šibenska stina' Ivica Perković (44).

- Sjećam se te borbe. Dva tjedna prije toga boksao sam 12 rundi u Australiji. Pozvali su me u London i prihvatio sam borbu. Ali sve je bilo nekako čudno. Prvo taj raspored, nikad nisam boksao tako rano. Nismo ni znali da je naša borba među prvima

pa smo doslovno iz grada uletjeli u dvoranu, ravno u svlačionicu i u ring - priča nam Ivica Perković, koji se borio protiv Cornisha 2013. godine.

Foto: Facebook

'Hrga ga ne smije podcijeniti'

- Borba nije išla onako kako je zamislio, a onda je u trećoj rundi napravio prljav, kukavički potez. Bili smo na konopcima, u klinču, noga mi je proklizala i pao sam, spustio ruke prema dolje kako bih se dočekao, a on me udario u potiljak. Sudac mi je

odbrojavao, iako je prema svim pravilima on trebao dobiti opomenu, možda čak i diskvalifikaciju. Baš je ispao prljav, kukavica. Pitao sam ga zašto je to učinio, rekao mi je da sudac nije označio stop. To je opasno, tako udariti nekoga u potiljak... Imao sam slične situacije, kad mi je protivnik bio u nokdaunu, s rukama dolje, ali nije mi palo na pamet udariti ga. Ni ne sjećam se svega s te borbe, kasnije su mi u kutu rekli da su poludjeli, svi su skočili. Skoro je nastao kaos - priča Perković i nastavlja:

- Nemam baš lijepa sjećanja na njega, zapamtio sam ga kao prljavog boksača i toga se Filip mora čuvati. Hrga je veliki favorit, sjajan je tehničar, ali ne smije podcijeniti Cornisha. Mora se jako paziti, pogotovo tih prljavština, jer Filip ne boksa tako - dodao je Ivica, koji će boksati na istoj priredbi u Areni 8. rujna.

- Još ne znam protivnika, ali ponudili su mi i pristao sam - rekao nam je Ivica.

Foto: Facebook

'Prljav je, Filip će morati paziti na to'

Ni Zadranin Jakov Gospić (36) nije bolje prošao protiv Cornisha.

- Izgubio sam, ali tada nisam bio sto posto unutra, imao sam nekih osobnih problema. Dečko je jako visok, dobro se kreće za nekoga tko je visok preko dva metra. No Filip je za klasu bolji i to će sigurno riješiti u svoju korist. Mora se samo paziti da ne zaluta neki udarac. To su dečki od 120 kila, jedan udarac i sve je gotovo - rekao nam je Jakov, koji također upozorava na prljave trikove britanskih boksača.

- Većina ih tako boksa, baš su prljavi. Čim dođu u šansu, udaraju ramenom, laktovima, glavom... Filip se toga jako mora paziti. Borio sam se i protiv Derecka Chisore, prvi klinč i bum! Opalio me ramenom. Ne prezaju od takvih poteza - dodaje Jakov.

Foto: Facebook

Hrga će to lako riješiti

Posljednji od naših koji se borio protiv Cornisha bio je Zadranin Marino Goleš (38).

- Izgubio sam neke borbe nezasluženo, ali za taj put nemam što reći. Dečko je bio bolji i gotovo. Moj trener je prekinuo borbu. Ja sam 180, on je preko dva metra, teško je tako boksati. Svaki put kad bih ušao u klinč, naslonio bi se na mene, suci su to dopuštali, nisam imao šanse. Malo je prljav, boksa onako s distance, lagan je na nogama, ali Hrga bi to trebao riješiti. Mislim da su šanse 70 30 za Hrgu. Tih 30 je samo zbog tok nekakvog 'lucky puncha' - kaže nam Marino Goleš.

Foto: Facebook

Nema nikakve sumnje, Gary Cornish bit će najteži ispit za našeg Filipa Hrgovića, koji će morati pripaziti na prljave trikove kojima se Škot koristi. No ako sve bude po pravilima, ako ne bude 'uličnog boksa', Hrga bi to trebao dobiti, a imat će i podršku 15.000 navijača u svom Zagrebu.