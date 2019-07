Hrga saznao novog protivnika: Bori se protiv 48. na svijetu...

Nakon uvjerljive pobjede i nokauta protiv Corbina prije tri mjeseca, Filip Hrgović saznao je novog protivnika u teškoj kategoriji protiv kojeg će se boriti 24. kolovoza u Hermosillu u Meksiku. Riječ je o domaćem boksaču Mariju Herediji.

- Jedva čekam borbu protiv Heredije, očekujem dobru borbu za koju ću se naporno pripremati kao i za svaku drugu. Meksiko mi nije novo mjesto, tu sam se borio već dva puta u WSB-u i upisao sam dvije pobjede. Bio sam jako zadovoljan svojim startom u SAD-u, nije moglo bolje. Corbin je težak borac i nitko nije očekivao nokaut u prvoj rundi. Pokazao sam Amerikancima što mogu očekivati od mene u budućnosti. U prošloj borbi u ringu sam proveo 60 sekundi, vidjet ćemo koliko će sada potrajati - rekao je najbolji hrvatski boksač uoči novog meča.

Heredia je na svjetskoj boksačkoj listi tek 48., a ukupno je tijekom profesionalne karijere odradio 23 borbe, od čega je 16 pobjeda, šest poraza i jedan neriješeni rezultat. Prvu borbu imao je 2015. godine.

Juan Francisco Estrada-Dewayne Beamon, Filip Hrgovic-Mario Heredia official for August 24th on DAZN https://t.co/wo9kh9Tel3