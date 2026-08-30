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BORBA U HRVATSKOJ?

Hrgi na bandažama pisalo BBB, dinamovci presretni. A jednom je zaželio: 'Poljud ili Maksimir'

Piše 24sata,
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Hrgi na bandažama pisalo BBB, dinamovci presretni. A jednom je zaželio: 'Poljud ili Maksimir'
Foto: Peter Cziborra/REUTERS, Screenshot/DAZN
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Hrgović je šokirao svijet i uzeo IBF naslov, a nakon meča svi bruje o tajanstvenom natpisu na bandažama: BBB ili službena kontrola? Priča se i o njegovom budućem meču, gdje bi mogao biti

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Filip Hrgović novi je IBF-ov prvak svijeta u teškoj kategoriji! Hrvatski boksač napravio je veliki preokret u londonskoj O2 Areni i došao do najvećeg uspjeha karijere. Mosesa Itaumu svladao je tehničkim nokautom u devetoj rundi, nakon što je Britančev kut odlučio prekinuti meč i ubaciti ručnik u ring.

No, nakon meča posebnu pozornost privukao je jedan detalj koji nema izravne veze sa samom borbom. Dinamovi navijači primijetili su natpis na Hrgovićevim bandažama koje je pokazao dok je u ringu komentirao upravo završeni meč. Na društvenim mrežama brzo se proširila tvrdnja da na njima piše "BBB", što su mnogi odmah povezali s Bad Blue Boysima.

Moguće da i to jest istina, ali može biti da je to i potpis boksačke kontrole koja je provjeravala opremu boraca.

U profesionalnom boksu bandaže prije stavljanja rukavica moraju proći kontrolu službenih osoba boksačkog saveza pod čijim se pravilima i nadzorom održava borba. U ovom slučaju riječ je o britanskom savezu, British Boxing Board of Controlu.

Povjerenici pregledavaju način na koji je boksač omotao ruke kako bi se uvjerili da je sve napravljeno prema pravilima i da na bandažama nema nedopuštenih tvrdih predmeta ili drugih nepravilnosti. Nakon kontrole ostavljaju oznaku kojom potvrđuju da su zavoji pregledani i odobreni. Upravo zbog toga na Hrgovićevim bandažama može stajati oznaka povezana s British Boxing Board of Controlom (BBBofC), odnosno akronim, inicijali službene osobe ili njezin potpis/paraf.

Na kraju meča Hrgovi je zatražio od promotora borbu u Hrvatskoj, a to mu je i obečano. Već su počela razmišljanja o tome gdje bi se meč mogao odviti, a sam Hrgović jednom je izrazio želju. 

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Video: MICHAEL DALDER/REUTERS

Poljud i Maksimir, to je moja želja, boriti se za svjetsku titulu, gdje god bude, bit će spektakl i bit ću sretan ako iduća borba biti u Hrvatskoj - rekao je Filip 2018. godine. Prije potresa u Zagrebu, odradio je trening na maksimirskom Istoku.

Maksimir uskoro ide u rekonstrukciju, Poljud također nije u najboljem stanju, ali sve je moguće i zasigurno će biti spektakl. Najrealnija opcija je zagrebačka Arena, no šou na stadionu bilo bi nešto za pamćenje.

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