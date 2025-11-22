Filip Hrgović (33) jedan je od glavnih izazivača za titulu WBO-ovog svjetskog prvaka koje se odrekao Oleksandr Usik (38). Naslov trenutačno drži Fabio Wardley (30), a 'el animal' jedan je od glavnih izazivača
Hrgović će se boriti za titulu svjetskog prvaka? Evo što se sve za taj scenarij mora dogoditi
Vladar teške kategorije Oleksandr Usik (38) 17. studenog predao je WBO pojas svjetskog prvaka. Ukrajinac se želi posvetiti unosnim i zvučnijim borbama, a novi nositelj titule je Fabio Wardley (30). Usik u svojoj karijeri ima omjer 24-0 i znatno mu je isplatljivije čekati potencijalne mega-borbe protiv Anthonyja Joshue ili Tysona Furyja tijekom 2026. nego ući u rizičnu obranu naslova protiv znatno mlađeg i opasnog nokautera kakav je Wardley.
Filip Hrgović (33) jedan je od potencijalnih izazivača i trenutačno drugi u WBO poretku iza Britanca Mosesa Itaume (20). Mladi boksač jedan je od najvećih potencijala u svijetu boksa s omjerom 13-0.
Prema ljestvici WBO-a zna se kako Itauma ima prednost ispred 'el animala' u statusu službenog izazivača. Britanac se 24. siječnja iduće godine bori s Amerikancem Jermaineom Franklinom (32) i ako pobijedi steći će pravo napada na svjetsku titulu koju drži Wardley. Promotori iz Queensberryja nudili su Itaumi borbu s Hrgovićem koja nije održana zbog previsokih financijskih uvjeta hrvatskog boksača.
Hrgovićev put prema naslovu otvara se kroz druga vrata. Njegov eliminacijski meč za IBF pojas s Kubancem Frankom Sanchezom (33) omogućit će mu da izazove Daniela Duboisa (28) koji trenutačno drži titulu teškaša. Dubois je jedini koji je nanio poraz Hrgoviću (19-1), stoga je ovo sjajna prilika za Hrvata koji preko Sancheza može tražiti osvetu.
Nakon poraza od Britanca Hrgović se u ring vratio pobjedama protiv Joea Joycea (40) u travnju i Davida Adeleyea (29) u kolovozu ove godine. Hrvat je željan osvete, a to je spomenuo u intervjuu nakon borbe s Joyceom.
- Joyce je pobijedio Duboisa, a ja sam pobijedio Joycea. Želim revanš s Duboisom.
