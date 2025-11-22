Obavijesti

Hrgović će se boriti za titulu svjetskog prvaka? Evo što se sve za taj scenarij mora dogoditi

Piše Ivan Kužela,
Foto: Ed Sykes/REUTERS

Filip Hrgović (33) jedan je od glavnih izazivača za titulu WBO-ovog svjetskog prvaka koje se odrekao Oleksandr Usik (38). Naslov trenutačno drži Fabio Wardley (30), a 'el animal' jedan je od glavnih izazivača

Vladar teške kategorije Oleksandr Usik (38) 17. studenog predao je WBO pojas svjetskog prvaka. Ukrajinac se želi posvetiti unosnim i zvučnijim borbama, a novi nositelj titule je Fabio Wardley (30). Usik u svojoj karijeri ima omjer 24-0 i znatno mu je isplatljivije čekati potencijalne mega-borbe protiv Anthonyja Joshue ili Tysona Furyja tijekom 2026. nego ući u rizičnu obranu naslova protiv znatno mlađeg i opasnog nokautera kakav je Wardley.

Joseph Parker File Photo
Foto: Steven Paston/PRESS ASSOCIATION

Filip Hrgović (33) jedan je od potencijalnih izazivača i trenutačno drugi u WBO poretku iza Britanca Mosesa Itaume (20). Mladi boksač jedan je od najvećih potencijala u svijetu boksa s omjerom 13-0.

Dillian Whyte v Moses Itauma - Weigh-in for EWC25 Fight Week
Foto: HAMAD I MOHAMMED/REUTERS

Prema ljestvici WBO-a zna se kako Itauma ima prednost ispred 'el animala' u statusu službenog izazivača. Britanac se 24. siječnja iduće godine bori s Amerikancem Jermaineom Franklinom (32) i ako pobijedi steći će pravo napada na svjetsku titulu koju drži Wardley. Promotori iz Queensberryja nudili su Itaumi borbu s Hrgovićem koja nije održana zbog previsokih financijskih uvjeta hrvatskog boksača. 

Hrgovićev put prema naslovu otvara se kroz druga vrata. Njegov eliminacijski meč za IBF pojas s Kubancem Frankom Sanchezom (33) omogućit će mu da izazove Daniela Duboisa (28) koji trenutačno drži titulu teškaša. Dubois je jedini koji je nanio poraz Hrgoviću (19-1), stoga je ovo sjajna prilika za Hrvata koji preko Sancheza može tražiti osvetu. 

Joe Joyce v Filip Hrgovic
Foto: Ed Sykes/REUTERS

Nakon poraza od Britanca Hrgović se u ring vratio pobjedama protiv Joea Joycea (40) u travnju i Davida Adeleyea (29) u kolovozu ove godine. Hrvat je željan osvete, a to je spomenuo u intervjuu nakon borbe s Joyceom.

- Joyce je pobijedio Duboisa, a ja sam pobijedio Joycea. Želim revanš s Duboisom.

