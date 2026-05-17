Evo koliko je Hrgović zaradio pobjedom i tko će mu biti idući suparnik: 'Odmah potpisujem'

Piše Jakov Drobnjak,
Ako ću biti zdrav, nema problema, borit ću se s Itaumom. Odmorit ću par dana i onda ćemo vidjeti. Moses još nije došao do ovog nivoa, rekao je Hrgović o mogućem protivniku

Filip Hrgović došao je do svoje 20. profesionalne pobjede, treće zaredom, dominantnim nastupom u engleskom Doncasteru. Hrvatski teškaš svladao je domaćeg borca Davea Allena tehničkim nokautom u trećoj rundi, nakon što je kut 34-godišnjeg Britanca bacio ručnik kako bi ga spasio težih posljedica. "El Animal" je tako na impresivan način nastavio svoj put iskupljenja nakon jedinog poraza u karijeri i povratak prema vrhu teške kategorije.

Nakon dominantne pobjede pred neprijateljski nastrojenom publikom u Doncasteru, Hrgović se obratio prisutnima.

​- Oprostite ljudi, znam da nisam najdraži ovdje, ali to je boks. Hvala Allenu, hvala njegovom timu i hvala promotoru za ovo. Sretan sam zbog ove pobjede i nastavljam svoj put da postanem prvak svijeta. Bio je jako otvoren, primao je sve udarce. Htio sam ga brzo završiti i tako pokazati da sam bolji - rekao je Hrgović.

Pitali su ga hoće li mu Moses Itauma biti sljedeći protivnik.

- Uvijek kažem da se želim tuči sa svima, s bilo kime u diviziji. Moram vidjeti je li bilo kakvih ozljeda. Dajete mi ogledalo i ako je sve oke potpisujem ugovor odmah. Ne bježim od borbe i borit ću se sa svima. Ako ću biti zdrav, nema problema, borit ću se s Itaumom. Odmorit ću par dana i onda ćemo vidjeti. Moses još nije došao do ovog nivoa.

Vrlo brzo oglasio se i George Warren koji je potvrdio da bi trebalo doći do tog meča. 

- Ta borba postoji. To je dogovoreno - rekao je i dodao kako je Itauma rezerviran za borbu u kolovozu te da će se već idući tjedan krenuti u realicaziju te borbe.

Osim važne pobjede, meč u Engleskoj donio je Hrgoviću i značajnu financijsku korist. Procjenjuje se da je za ovaj nastup zaradio oko 500 tisuća funti, što je približno 573 tisuće eura. Njegov protivnik, Dave Allen, unatoč teškom porazu u rodnom gradu, zaradio je između 450 i 680 tisuća eura.

