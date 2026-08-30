Hrgović je Itaumi objasnio sve prije meča: 'Sjeti se Rockyja!'

Filip Hrgović napravio je ono što se činilo gotovo nemogućim. U londonskoj O2 Areni preživio je nokdaun, izdržao dominaciju mladog i do tada neporaženog Mosesa Itaume, a onda u devetoj rundi potpuno okrenuo meč i stigao do najveće pobjede karijere. Hrvatski teškaš slomio je britansko "čudo" pred njegovom publikom i postao prvi hrvatski svjetski prvak u teškoj kategoriji, osvojivši IBF-ov pojas.

Da ne bi bilo nismo znali, Hrgović je Itaumi objasnio što je najvažnije u boksu. U jednom sučeljavanju "El Animal" citirao je Rockyja Balbou i rekao kako je najbitnije da brada izdrži i da se tako dobiva meč. Itauma je odmahivao glavom, rekao kako to nema veze, a onda upoznao što znači čvrsta, hrvatska brada.

- Sjećaš li se što je Rocky rekao? Nije bitno kako udaraš, već koliko toga možeš primiti i nastaviti dalje - rekao je Hrgović.

Itauma je rekao da je to besmislica, da ne zna zašto Hrgovića hvale da ima jaku bradu i da to nije nešto zbog čega bi ga se trebalo hvaliti. Hrgović mu je rekao da je brada najvažnija stvar u boksu te da bez dobre brade ne možeš postati najbolji.

- Ne možeš ne primiti udarac u 20 godina karijere. To je nemoguće. Sigurno ćeš dobiti udarce i zato moraš imati dobru bradu da postaneš jedan od najboljih - vrlo je jasno objasnio Hrgović, pokazao to u ringu te je Itauma sada može naučiti što znači riječ iskusnijeg borca.