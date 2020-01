Hrgović: Borit ću se s Milunom pa, tko pobijedi, neka ide na OI!

Profesionalac Filip Hrgović (27) i amater Marko Milun (23), jedan na jedan u ringu, mogli bi odlučiti tko će predstavljati Hrvatsku u kvalifikacijama za Olimpijske igre u Tokiju!

Hrvatska može imati maksimalno jednog predstavnika u teškoj kategoriji olimpijskog turnira, a u planu je bilo da Tokio prvo pokuša izboriti Milun na europskim kvalifikacijama u Londonu od 13. do 23. ožujka, a ne uspije li, pokušao bi to Hrgović na svjetskom kvalifikacijskom turniru od 13. do 24. svibnja u Parizu.

No izbornik Dorian Ćalić nije prijavio Hrgovića na popis mogućih putnika, nego Marka Miluna, a kao zamjena je naveden Luka Pratljačić. Hrgović je stoga odlučio uzeti stvar u svoje ruke i izboriti se za mjesto u svibanjskim kvalifikacijama tako što će nastupiti na Prvenstvu Hrvatske koje se održava od 23. do 26. siječnja i za koje su prijave počele baš u petak, 10. siječnja.

- Prvi ciklus priprema je usmjeren na kvalifikacijski meč za prvaka Hrvatske da bih stekao status najboljeg u Hrvatskoj kojeg, uza sve dosadašnje rezultate, moram dokazati. Ta borba s našim mladim reprezentativcem Markom Milunom, onda prvak Hrvatske ima pravo na odlazak na kvalifikacijski turnir za Olimpijske igre - rekao je Hrgović za RTL.

Milunov trener je, inače, Leonardo Pijetraj (54), čovjek koji je Hrgu odveo do bronce na Olimpijskim igrama u Rio de Janeiru 2016. i s kojim se poslije razišao u dosta burnim okolnostima. I kojega je Hrvatski boksački savez kao izbornika suspendirao jer je inzistirao na meču između Hrgovića i Miluna. A sad bi se, eto, ipak trebao dogoditi?!

- Glupost je da se Hrgović, jedan od najboljih boksača svijeta, mora dokazivati na Prvenstvu Hrvatske. To je kao da od Luke Modrića tražite da odigra četiri utakmice u nekakvoj podsaveznoj ligi da bi mogao u reprezentaciju - branio je Hrgovića Željko Mavrović.

Foto: Slavko Midžor/PIXSELL

- Prvi put će mi moj bivši trener biti u suprotnom kutu, jedna zanimljiva priča. Vrijeme je da učenik pobijedi učitelja. Želim ispuniti želju njemu i njegovu treneru jer me već mjesecima proziva radi tog sparinga - dodao je Hrgović.

Nakon tog meča Filip bi se trebao vratiti u profesionalne vode, a Filip već ima i planove za to.

- Bit će 99 posto meč u Velikoj Britaniji, između dvije lokacije se pregovara. Jedna je Manchester, druga London. Nije točan datum, jedan je 7. ožujka, drugi 21. ožujka - rekao je Hrgović, koji je ranije rekao da bi volio boksati protiv Dereka Chisore ili Aleksandra Povjetkina.

- Prvo je na redu Prvenstvo Hrvatske pa profesionalni meč pa kvalifikacije pa drugi profesionalni meč pa Olimpijske igre. Ova bi godina mogla biti sjajna za mene, mogu postati olimpijski pobjednik - dodao je Hrgović.