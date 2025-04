Hrgović: Nisam dopustio da me pokradu britanski suci! A trebao sam odgoditi meč s Duboisom...

Mislim da sam boksao pametno protiv Joea Joycea, osvajao sam runde, ali sam i ostavio snage za kraj. Nisam dopustio britanskim sucima da me pokradu, poručio je Filip Hrgović (32) nekoliko dana nakon velike pobjede nad engleskim boksačem kojom se vratio na pobjedničke staze.

Podsjetimo, Hrgović je u u lipnju 2024. izgubio u meču za IBF-ov pojas svjetskog prvaka od Daniela Duboisa, koji je u međuvremenu nokautirao i Anthonyja Joshuu.

- Napravio sam krivu procjenu. Trebao sam taj meč odgoditi, 99 posto boraca bi to učinilo. No, jako sam dugo čekao svoju priliku, jedno veliko ime, pravi meč, a i godinama su me maltretirali. Želja je bila veća od racionalne prosudbe. Imao sam vjere da ću ga i takav, polovičan, uspjeti završiti. I meč je čak i dobro krenuo, prvih pet-šest rundi je to izgledalo solidno, vodio sam na bodovnim listama. No, očito me ta bolest previše iscrpila, izgubio sam snagu i nisam uspio odraditi do kraja. Uz to su mi, u drugoj rundi, puknule obje arkade. To me jako dekoncentriralo i omelo - rekao je Hrgović u intervjuu za Večernji list.

Foto: Nick Potts/PRESS ASSOCIATION

Pobjedom nad Joyceom "El animal" napredovao je na boksačkim ljestvicama, a nada se novoj borbi u rujnu ili listopadu. Spreman je ući u ring s bilo kime, ali važno mu je da njegov protivnik bude etablirano ime s top 15 renkingom u teškoj kategoriji.

Nakon poraza od Duboisa pobjegao je od oka javnosti, naporno trenirao, počeo surađivati s novim trenerom Abelom Sanchezom, a obojica imaju isti cilj, a to je da Filip postane svjetski prvak.

- Stvarno sam kliknuo s Abelom. Odličan čovjek i trener. Nakon razlaza s Golovkinom otišao je u mirovinu iz koje je izašao na moj poziv. Kliknuli smo od prvog, telefonskog, razgovora. Proveo sam dosta tjedana u njegovoj bazi u Big Bearu u Kaliforniji. Ima strašnu trenersku karijeru, ali nikad nije imao svjetskog prvaka u teškoj kategoriji i to mu je neostvarena želja, a ja se nadam da ću mu tu želju ispuniti.

Foto: Ed Sykes/REUTERS

Hrgović je nakon borbe s Joyceom poručio 39-godišnjem Englezu da ode u boksačku mirovinu. I to ne zato što nije bio kvalitetan protivnik, već zbog rizika koji dolazi s tim sportom. Hrgović je svjestan kako boksanje može ostaviti trajne posljedice i poručuje kako je njegov cilj umiroviti se kao svjetski prvak.