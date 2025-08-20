Hrvatski boksač pobijedio je Adeleyea jednoglasnom odlukom sudaca, ali treći put zaredom pukla mu je arkada. Krv je 'šikljala', stvorilo mu je to velike probleme, ali uspio je nadvladati sve nedaće
Hrgović objavio uznemirujuću fotku nakon pobjede: 'U kodu ratnika nema predaje...'
Pukla je arkada već u prvoj rundi i prekrila njegovo lice krvlju. Nije ga to pokolebalo, nastavio je bombardirati suparnika pa i uspio u stilu Rockyja Balboe preživjeti kanonadu udaraca u osmoj rundi. I opet, po 19. put u profesionalnoj karijeri, s podignutom rukom završio je meč.
Bila je to jedna od najimpresivnijih izvedbi najboljeg hrvatskog boksača Filipa Hrgovića (33, 19-1) koji je u subotu u Rijadu jednoglasnom odlukom sudaca pobijedio neugodnog Britanca Davida Adeleyea. No, posljedice su vidljive. Zadao je teške udarce protivniku, ispalio ih je preko 250, ali je i primio. Posebno mu je velike probleme stvorio onaj jedan od kojeg je pukla arkada na početku meča.
Filip se povukao u krug svoje obitelji, zavija rane i puni baterije za nove izazove, a na društvenim mrežama objavio je uznemirujuću fotografiju na kojoj je prekrivljen krvlju. I poručio svima:
- I kodu ratnika nema predaje, iako tijelo kaže da je dosta, njegov duh viče ‘Nikad!‘. Teška borba, ali ostvarili smo i tu pobjedu.
Ovo je već treći put zaredom da mu je pukla arkada.
- - S nekoliko sam strana čuo da s tim rukavicama nešto nije u redu. Bile su zabranjene pa su ih vratili, a od njihovih udaraca navodno koža lakše puca. Upozoravali su me na to, nisam obraćao pažnju, sad ću morati to bolje istražiti - rekao je za Večernji list.
Pokazao je Hrga da je poraz od Duboisa bio samo loš dan u ringu. Pobijedio je Joycea pa i Adeleyea za povratak među elitu i one koji nestrpljivo čekaju priliku za napasti pojas. A vjerujemo da će Filip to jednom dočekati, zaslužio je...
