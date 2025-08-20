Hrgović objavio uznemirujuću fotku nakon pobjede: 'U kodu ratnika nema predaje...'

Pukla je arkada već u prvoj rundi i prekrila njegovo lice krvlju. Nije ga to pokolebalo, nastavio je bombardirati suparnika pa i uspio u stilu Rockyja Balboe preživjeti kanonadu udaraca u osmoj rundi. I opet, po 19. put u profesionalnoj karijeri, s podignutom rukom završio je meč.

Bila je to jedna od najimpresivnijih izvedbi najboljeg hrvatskog boksača Filipa Hrgovića (33, 19-1) koji je u subotu u Rijadu jednoglasnom odlukom sudaca pobijedio neugodnog Britanca Davida Adeleyea. No, posljedice su vidljive. Zadao je teške udarce protivniku, ispalio ih je preko 250, ali je i primio. Posebno mu je velike probleme stvorio onaj jedan od kojeg je pukla arkada na početku meča.

Filip se povukao u krug svoje obitelji, zavija rane i puni baterije za nove izazove, a na društvenim mrežama objavio je uznemirujuću fotografiju na kojoj je prekrivljen krvlju. I poručio svima:

- I kodu ratnika nema predaje, iako tijelo kaže da je dosta, njegov duh viče ‘Nikad!‘. Teška borba, ali ostvarili smo i tu pobjedu.

Foto: Ed Sykes/REUTERS

Ovo je već treći put zaredom da mu je pukla arkada.

- - S nekoliko sam strana čuo da s tim rukavicama nešto nije u redu. Bile su zabranjene pa su ih vratili, a od njihovih udaraca navodno koža lakše puca. Upozoravali su me na to, nisam obraćao pažnju, sad ću morati to bolje istražiti - rekao je za Večernji list.

Pokazao je Hrga da je poraz od Duboisa bio samo loš dan u ringu. Pobijedio je Joycea pa i Adeleyea za povratak među elitu i one koji nestrpljivo čekaju priliku za napasti pojas. A vjerujemo da će Filip to jednom dočekati, zaslužio je...