Hrgović seli iz Hrvatske: Idem u SAD, tamo su veliki igrači...

I Filip Hrgović (26) se priključio crnoj statistici odljeva stanovništva iz Hrvatske! Odlazi živjeti u Ameriku na nekoliko godina, a razlozi su isključivo profesionalne prirode.

- Sad mi moj nutricionist nosi obrok, nosi mi smoothie koji mi je on napravio. Znači ne moram više ni rezati voće ni radit smoothie. Hvala kralju. Tako da kažem, kad si doma, to je komfor zona i zato smatram da trebam se izolirati, da trebam otići tamo gdje me nitko ne zna, gdje se mogu posvetiti samo treningu i jedino ću tako izvući svoj maksimum - rekao je Filip Hrgović, interkontinentalni prvak po WBC-u za RTL.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Hrgovića za osam tjedana čeka meč u Chicagu. Još ne zna s kime će se boriti, ali bit će predborba Ukrajincu Usiku. Brigu u El Animalovoj karijeri preuzeo je Eddie Hearn koji je i Joshuin promotor.

- Neki dan sam im poslao listu protivnika, petoricu njih, a oni su mi javili - "Bilo tko." I kada sam razgovarao s Kalleom Sauerlandom, rekao mi je da mu je Filip rekao - "Zašto me uopće pitaš takve stvari?" Kada ga je pitao s kim bi se borio - otkriva Eddie Hearn.

'Tu su veliki dečki'

- Joshua se sada bori u Americi, Kubrat Pulev, evo Usik, Povetkin, ja. Kad si s velikim igračima, možeš očekivati velike stvari. Kroz par godina će to kulminirat i vjerujem da će se dogodit neki možda najveći mečevi u povijesti kategorije - rekao je Hrga.

- Ne mogu dočekati. Već sam počeo pripreme ponedjeljkom. Prvih par dana je ispalo tako da mi Pedro (njegov trener nap.a.) šalje program iz Miamija - završio je Hrgović koji u petak odlazi u Hamburg pa u Ameriku i tamo će ostati par godina.