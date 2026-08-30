Hrgović: Ovo nisam bio ja, nego mi je Duh Sveti dao snagu! I dajte mi idući meč u Hrvatskoj

Da vam kažem nešto. Nisam bio ja večeras, nego Isus Krist u meni, Duh Sveti, Otac, Sin i Duh sveti. Nisam bio ja, gubio sam svaku rundu, nadboksao me, ali ne znam odakle sam dobio energiju u desetoj rundi. To nije bilo moje, nego Duh Sveti, on mi je dao snagu, da izdržim sve, da imam najbolje pripreme u životu, povezao me s trenerom Sanchezom da budem u najboljoj formi u životu. Mom fiziju, sparing partnerima, svima... Hvala mom Gospodinu Isusu Kristu, počeo je Filip Hrgović.

Hrvatska je prvi put dobila svjetskog teškaškog prvaka. Filip je u devetoj rundi, nakon što je primio silne batine od Mosesa Itaume, nokautirao mladog Britanca, bacio ga u konopce nekoliko puta i prekinuli su meč iz njegova kuta bacivši ručnik.

- Da pitam moga mladog prijatelja, je li brada važna? Je li brata važna? Gledajte, brata je važna. On je sjajan borac, hvala mu što je prihvatio ovu borbu, on je superzvijezda u teškoj kategoriji. Ja sam sadašnjost, on je budućnost. Ja sam iskusniji. Znao sam da gubim runde, ali sam znao da imam više snage. Treba mu iskustva, ali je on jedan jedini - rekao je Filip i dodao:

- Vidio sam da je krenuo jako, znao sam da će se ispuhati u jednom trenutku i, kad mi dođe prilika, da krenem naprijed. To sam i učinio - kazao je Filip pa se okrenuo prema supruzi Marineli:

- Samo da nešto kažem, da me žena ne ošamari. Zadnjih 12 godina je sa mnom, ona je moj anđeo čuvar. Hvala joj!

Idući bi mu meč trebao biti protiv Franka Sancheza, potvrdio je promotor Frank Warren. Ali tu su počeli pregovori u ringu.

- Frank Sanchez? Kakav Frank, želim ujedinjenje titula, želim ovog titula ovdje, Duboisa, želim Agita Kabayela. Frank Sanchez će dobiti novac bez borbi i svi sretni - kazao je Filip.

WHAT A COMEBACK 😱



Filip Hrgovic stops Moses Itauma in the 9th round to become heavyweight world champion!



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- Ako to možemo riješiti, riješit ćemo. Nevjerojatna borba, dva hrabra momka. Moses je dao sve, ozlijedio je nogu i morao se povući, ali može se vratiti. Došao je do ove prilike, ali nije išlo večeras...

- Ujedinjenja su važna u boksu - dodao je Filip.

Agit Kabayel, prvak po WBC-u, popeo se u ring i čestitao mu:

- Čestitam Hrgi, savršena izvedba. Zašto ne, ajmo to napraviti ove godine!

Filip je potom izrazio želju pred milijunskim auditorijem, okrenuo se prema promotoru Franku Warrenu, vlasniku Queensberry promocije.

- Franku, daj mi jednu borbu u Hrvatskoj. 20 godina se borim po cijelom svijetu, želim se boriti doma!

Foto: Peter Cziborra

Warren: Učinit ću sve što mogu da se boriš u Hrvatskoj

- Učinit ću sve što mogu da to napravim. Svjetski si prvak i zaslužio si to - odgovorio je Warren.

Hrgović je još malo istaknuo važnost ove pobjede, bio je veliki autsajder prema kladionicama:

- Protiv svih prognoza, u Londonu, protiv novog Mikea Tysona, kako ga zovu. Imam 34 godine i napravio sam ovo. Nevjerojatno, Bog je velik - kazao je Filip pa spomenuo tatu Peru, koji ga je pratio kroz karijeru, preminuo je od teške bolesti u travnju 2022. u 67. godini.

- Želim posvetiti ovu pobjedu mom pokojnom ocu, bio mi je najveća podrška. Nakon poraza od Duboisa bio sam tako ponižen i umoran, tad mi se rodila kći. Sad su joj dvije godine i rekao sam joj: želim pokušati još jednom zbog nje i učiniti je ponosnom. Ona sad može hodati ponosna, tata je čuva!

Bravo, šampione!