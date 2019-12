Hrgović se bori na stadionu koji je izgrađen u dva mjeseca!

Ovo mi je uvertira za neku borbu na Maksimiru ili Poljudu, pred 30.000 ili 35.000 ljudi, rekao je Filip Hrgović (27) nakon što je odradio otvoreni trening na otvorenom uoči subotnjeg okršaja s Ericom Molinom.

Amerikanac je puno iskusniji (37 godina, 27 pobjeda u 32 borbe), najavio je kako Hrgović nikad nije imao jačeg udarača na drugoj strani ringa, te kako Filip puno griješi u borbi, dok naš borac već - razmišlja o idućem suparniku.

- Nudili smo borbu Derecku Chisori kad mu je otkazao Parker. Tada je odbio, tako da bih ga htio za idućeg suparnika.

No prije dogovaranja okršaja s kontroverznim Chisorom (35 godina, 32 pobjede u 41 borbi), Filip mora riješiti Molinu. Na najskupljem boksačkom spektaklu ikad, nazvanoj "Okršaj na dinama".

Foto: Nick Potts/Press Association/PIXSELL

Prizor je doista spektakularan: Diriyah Arena sagrađena je usred pustinje, na 10.000 četvornih metara u povijesnoj jezgri, koja je pod zaštitom UNESCO-a... u manje od dva mjeseca!?

🇸🇦 THE SPECTACULAR DIRIYAH STADIUM



🥊 The venue which will see @anthonyfjoshua vs @Andy_destroyer1 with @DillianWhyte also featuring!



📺 SEE THE ARENA FROM EVERY ANGLE: https://t.co/hNMzOYYX4m#Boxing #JoshuaRuiz pic.twitter.com/P2A5l6gSSO