Stvarno su me naljutili i tko god mi sad dođe za protivnika, ne bih mu bio u koži!, u svom je stilu bombastično Filip Hrgović zaključio intervju za RTL i svoj jedini medijski istup nakon što mu je i definitivno propala borba karijere s Michaelom Hunterom.

Sad se meč, dodao je Hrga, nudi drugom izazivaču po IBF-u Charlesu Martinu (35 godina, 28-2-1), koji se do ponedjeljka mora očitovati želi li borbu. Potom se nudi Josephu Parkeru (29, 29-2), koji se borio prije deset dana, pa je na redu ponuda Agitu Kabayelu (28, 20-0)...

- U stvari sad želimo nekako pronaći način da zaobiđemo proceduru i IBF i izravno pregovaramo s potencijalnim suparnicima - dodao je Hrga, najneiskusniji u tom društvu, s 28 godina i 12 pobjeda u 12 borbi.

Hrgović i Hunter trebali su početkom srpnja boksati za obaveznog izazivača IBF teškaškog prvaka. Što je trenutačno Anthony Joshua, ali u međuvremenu će se on boriti s Tysonom Furyjem (i) za taj pojas.

Na IBF-ovoj listi mjesto prvog izazivača je, dakle, upražnjeno, drugi je izazivač Martin, treći Oleksandr Usik, četvrti Hrgović, peti Parker, šesti Kabayel, sedmi Tony Yoka, osmi Andy Ruiz, deveti Luis Ortiz, deseti Joe Joyce. Svi ti suparnici dolaze u obzir za meč s Filipom. I tko god od njih mu dođe u ring, bit će mu to meč života. Ali tko će to biti i kada?

- Vidim da su i Nisse i Kalle Sauerland, Filipovi promotori, razočarani i rezignirani pa izjavljuju kako je Hunter zaboravio olovku kad je trebao potpisati ugovor za borbu. Ha, i to je dio boksačkog show programa, rizik. To je ružan dio i zahtjevan za onoga tko je u toj priči izgubio mogućnost važne borbe - govori nam Željko Mavrović (51).

Po WBC-u je Hrgović deveti izazivač, po WBO-u 11., dok po WBA nije među prvih 15. On je svoju šansu čekao po IBF-u.

- I po prvim intervjuima Huntera vidio sam ležeran govor tijela, kao da priča iz fotelje, uopće nije djelovao kao čovjek koji je u ozbiljnom treningu. Ima u boksu vrhunskih ljudi i samuraja, koji su posvećeni sportu i treningu, ali i ljudskih... neću reći nakaza, ali onih koji svojom ležernošću i pristupom da ih boli briga unište drugim ljudima dio života - kaže Mavrović i nastavlja:

- Nije to samo Filip nego i njegovi promotori, menadžeri, koji su uložili godinu-dvije rada da se nešto dogodi. Ne razumijem taj profil ljudi i karaktera.

Jeste li se vi ikad našli u sličnoj situaciji?

- Ne, nisam u takvoj da mi suparnik otkaže meč karijere. Lennoxa Lewisa sam čekao više od 11 mjeseci, dok mu nisu zaprijetili da će mu uzeti pojas ako ne prihvati borbu s prvim izazivačem, tada sam imao duge pripreme i već pomalo sumnjao da će doći do meča. On kao da je bio nezainteresiran jer to mu je bilo manje novca nego da je boksao s Holyfieldom.

Što je sada najbolje za Hrgovića?

- Pitanje je i treninga, koji nisu isti pet mjeseci prije meča i mjesec dana prije meča. Filipu je ovo trebao biti napokon iskorak koji svi čekaju, pogotovo u Hrvatskoj, gdje mu je pritisak veći nego u svijetu. Toliko to želi... Najvažnije mu je sad razgovarati s nekoliko stabilnih i ozbiljnih ljudi, da ne izgubi psihološku stabilnost. Ja? Ne, nemamo mi takav odnos, on ima kvalitetne i jake ljude oko sebe, u svom najužem timu.