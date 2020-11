Babić: Hrgović sabotira našu borbu i morat će mi se ispričati! Nitko ga u Hrvatskoj ne voli...

Savage se u subotu u Londonu bori protiv Littlea, koji je sparirao Joshui, ima 18 borbi i kojeg je Hrga nokautirao prije dvije godine. 'I Filip i ja očekujemo da pobijedi Babića', otkrio je Hrgovićev promotor Sauerland

<p><strong>Alen Babić</strong> (29) u subotu će šesti put u profesionalnoj karijeri u ring. U priredbi u Londonu Babićev je suparnik Tom Little. Vrhunac je trebao biti revanš Dilliana Whytea i Aleksandra Povetkina, ali on je odgođen zbog bolesti Rusa, pa će šlagerska borba biti Conor Benn - Sebastian Formella.</p><p><strong>Little</strong> (33) je Englez, ima deset pobjeda (tri nokautom) i osam poraza (pet nokautom), izgubio je zadnje četiri borbe, među kojima od Filipa Hrgovića i Daniela Duboisa 2018. godine, obje nokautom. Na Boxrecovoj je rang listi 194. teškaš svijeta, dok je Babić 48.</p><p>I, naravno, uoči borbe Alen se više bavio Hrgovićem nego idućim suparnikom...</p><h2>Babić: Filip je razmatrao borbu? Prvi put čujem...</h2><p>Naime, Filipov ko-promotor <strong>Nisse Sauerland</strong> priznao je za Sky Sports da je postojala opcija borbe Hrgovića i Babića.</p><p>- Razmatrali smo tu borbu, krenuli ispitivati teren, a onda je odjednom sve zamrlo. Sad ćemo se fokusirati na Michaela Huntera ili Zhileija Zhanga ili bilo koga tko je visoko rangiran. To nam je cilj - rekao je Sauerland. </p><p>A <strong>Babić</strong> je ljutito odgovorio za Sky Sports:</p><p>- Prvi put da čujem da s Hrgovićeve strane postoji interes za našu borbu. Nitko od njih nije pristupio meni ili mojim menadžerima s bilo kakvom ponudom. Ako želi borbu sa mnom, može! - rekao je Alen 'The Savage' i nastavio:</p><p>- Obojica dolazimo iz male zemlje i takva bi borba mogla privući tisuće djece iz Hrvatske u boks. Ali on to jednostavno sabotira. Govori da je najbolji na svijetu i slično, a nije se borio ni sa kim. Zasad ima groznu profesionalnu karijeru kad gledate njegove protivnike.</p><p>Babić Filipu najviše zamjera jedno:</p><p>- Uvijek sam govorio da je Hrgović dobar boksač, ali on nikad nije poštovao mene. Bio sam mu glavni sparing partner, dolazio sam iz noćne smjene na poslu na sparinge s njim i nikad mi nije ni zahvalio.</p><p>Ponavlja istu priču o Hrgi:</p><p>- Oni su zlostavljači. Imaju puno novca, a ja nemam ništa, ali sve ću dati u ringu. Susrest ću se s njim u ringu i oni to jako dobro znaju!</p><h2>On pobjeđuje istrošene borce, koji su nitko i ništa</h2><p>Sauerland je otkrio i kako Hrgović očekuje da Babićev neporaženi niz stane u subotu protiv Littlea.</p><p>- Iskreno, razgovarao sam s Filipom o tome i ne razumije koji problem <strong>Alen Babić</strong> ima s njim, osim što koristi njegovo ime za svoju promociju i izaziva to rivalstvo - rekao je Sauerland i nastavio:</p><p>- I Filip i ja predviđamo da će <strong>Tom Little</strong> dobiti tu borbu. Čuo sam da trenira doista naporno i ako odradi dobre pripreme, naudit će 'Mr Savageu'.</p><p><strong>Nisse Sauerland</strong> kaže da je Hrgović razmatrao borbu s Babićem.</p><p>- Baš dobro da kaže kako će mi Tom Little nauditi jer kad se to ne dogodi, Filip mi se može ispričati - odgovorio je Babić i žestoko nastavio:</p><p>- Mora da im zadaje glavobolje to što stalno zazivam našu borbu, a i nastavit ću. Želim da svi navijači vide kako pada jer nitko ga u Hrvatskoj ne voli! On pobjeđuje istrošene borce, Hrgovićevi suparnici su nitko i ništa. Nakon samo pet borbi ja sam bolje rangiran nego svi njegovi suparnici, to je ludo!</p><p>Tom Little, dakako, baca slične najave uoči okršaja s Babićem.</p><p>- On nabija tempo i tako stavlja suparnike u lošiju poziciju - rekao je Little o Babiću, koji je svih pet borbi završio nokautom u prve tri runde.</p><h2>Little: Može li Babić primiti udarac? Mene neće ganjati po ringu...</h2><p>- Snažan je i puno radi jer je prilično nizak i brz. Ali može li primiti udarac od nekog većeg i potom i dalje juriti jednako žestoko? - pita se Little i nastavlja:</p><p>- Sve što radi, radi dobro. Ali može li to i protiv velikog momka, visoke boksačke inteligencije? Mene nitko neće ganjati po ringu kao što je on ganjao svoje suparnike. Ja sam prevelik i jurnut ću na njega! Navali na mene i srest ćeš moje šake!</p><p>S 18 profesionalnih borbi, Little je najiskusniji suparnik u Babićevoj karijeri.</p><p>- Ja sam prvi protivnik koji se pripremao isključivo za njega. Znam koje udarce baca i koje ne baca. I znam da sam ja u najboljem izdanju bolji od njega u najboljem izdanju. A na vaganju u petak svi će vidjeti kako sam smršavio i doveo se u formu. Ovo je moja šansa da pokažem svoje ambicije. Grabim objema rukama, ovo je moja borba za svjetski naslov i pružit ću najbolju partiju života - nabrajao je Little pa zaključio:</p><p>- Ja ću okončati Babićevu zabavu! Ne želim da me pamte po Saudijskoj Arabiji (gdje je nokautom izgubio od Mahammadrasula Majidova, nap. a.), Babić je moj izlaz.</p><h2>Kad ga sredim, reći ću Babiću da se kloni Hrgovića!</h2><p>I kao da je htio još malo isprovocirati Babića, Englez je nahvalio Hrgovića!</p><p>- Babić je enigma, nitko ne zna koliko daleko može, a <strong>Hrgović</strong> je idući vladar kategorije, on je poseban talent. Babić se ne smije zafrkavati s njim. Kad ga sredim, reći ću mu da se kloni Hrgovića.</p><p>Little je inače sparirao Anthonyju Joshui uoči pobjedničkog revanša protiv Ruiza, trenirao ga je i Furyjev trener Ben Davison, a prvak srednje kategorije <strong>Billy Joe Saunders</strong> prepričao je kako se potukao s Littleom:</p><p>- Ja sam imao 16 ili 17 godina i posvadili smo se. On je veći, teškaš je, i to je možda jedini put u životu da bih se radije izvukao iz tučnjave da sam mogao. No, bilo je previše ljudi okolo i prihvatio sam izazov. Svukli smo majice i tukli se desetak minuta na livadi, bez rukavica. Bila je to odlična borba i pobijedio sam ga. Potom smo se rukovali i postali prijatelji...</p>