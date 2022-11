Hrgovićev menadžer: Meč će s Usikom biti najkasnije u ožujku!

Da, točno je! I mene je IBF u subotu kasno navečer obavijestio da su naredili svjetskom prvaku Oleksandru Usiku da mu iduća borba mora biti protiv prvog izazivača Filipa Hrgovića, potvrdio nam je u nedjeljno jutro Filipov menadžer Željko Karajica.

Dakle, i prije nego što je to očekivao, Filip bi trebao dobiti šansu napada na svjetski pojas. S 30 godina te 15 pobjeda u 15 borbi, idući bi mu suparnik trebao biti po svim stručnjacima jedan od dva najbolja teškaša današnjice, uz Tysona Furyja.

Usik je oteo četiri pojasa Anthonyju Joshui, pa ih i obranio, ima 35 godina i svih 20 pobjeda u profesionalnoj karijeri, ali i nevjerojatnu dominaciju u amaterskom boksu.

- Ja sam spreman za svakoga - rekao nam je Filip u rujnu, te dodao:

- Do kraja godine sigurno ću imati borbu. Tek sad osjećam da kreće moja karijera, najbolji dio karijere. Borit ću se ja još par puta do tog poziva za titulu, to se može odužiti. Nije mi cilj biti jedan od izazivača nego osvojiti pojas, u meču za titulu biti konkurentan. Veselim se ovom dijelu karijere, sad drugi mene prozivaju, svatko želi tu borbu i čekaju me veliki mečevi, velike zarade. To sam čekao, slijedi mi najboljih pet godina karijere. Imam 30 godina, iskusan sam, zdrav, nisam se naprimao batina i moje je ime traženo. Narednih će godina biti puno dobrih mečeva.

A kakva je sad procedura, pojasnio nam je Karajica:

- Dogovara se tko će preuzeti organizaciju borbe, o tome ovisi i lokacija. Nama je svejedno gdje će biti. Ali meč bi se morao dogoditi najkasnije do ožujka.

Ima li kakvih šansi da propadne?

- Jedino ako Usik ne želi. Ali u tom slučaju izgubio bi pojas, mjesto prvaka ostalo bi upražnjeno i Filip bi se za njega borio s drugim izazivačem po IBF-ovoj listi.

Hrgović je u punom treningu, pripremao se za borbu u prosincu, ali ovim IBF-ovim potezom ti su se planovi malo promijenili. Nabolje...

