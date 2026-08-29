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BORBA KARIJERE

Hrgovićev trener: Prvi put smo autsajderi na papiru. Mogu vam reći da mi se to poprilično sviđa

Piše Issa Kralj,
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Hrgovićev trener: Prvi put smo autsajderi na papiru. Mogu vam reći da mi se to poprilično sviđa
Foto: Andrew Couldridge
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Napeto u Londonu: Hrgović i Itauma zapalili sučeljavanje pred meč karijere, a Sanchez tvrdi da je Filip spreman kao nikad i da kao autsajder može šokirati svijet

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Pred hrvatskim boksačem Filipom Hrgovićem je meč karijere protiv mladog talenta Mosesa Itaume. Njihova borba za svjetskog prvaka u IBF verziji na rasporedu je u noći sa subote na nedjelju, točnije oko 23 sata po hrvatskom vremenu. Sve je spremno za spektakl u londonskoj O2 Areni, a u petak su Hrgović i mladi Englez odradili sučeljavanje i službeno vaganje, a tijekom ceremonije su narasle i tenzije. 

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Foto: Instagram

Uoči jednog od najiščekivanijih boksačkih mečeva godine, oglasio se i trener Filipa Hrgovića, Abel Sanchez. Njegov trener otkrio je da su iza Hrgovića napornih 10 tjedana treniranja. 

- Filip ne samo da izgleda u vrhunskoj fizičkoj formi, nego je i mentalno fantastično. Prvi put nakon dugo vremena u borbu ulazimo kao autsajderi na papiru i moram vam priznati – to mi se jako sviđa, rekao je Sanchez u razgovoru za FightSite.

Moses Itauma & Filip Hrgovic Press Conference
Foto: Andrew Couldridge

Osvrnuo se i na Hrgovićev zadnji meč protiv Daniela Duboisa u Rijadu prije dvije godine kada je Dubois pobijedio tehničkim nokautom u osmoj rundi. 

- Ovaj put u kampu ništa nije pošlo po zlu. Nije bilo ozljeda, nije bilo posjekotina na treningu. Ja sam u karijeri vodio borce s mnogim posjekotinama i nikada mi meč nije bio zaustavljen zbog kuta. Odradit ćemo svoj posao u kutu kako treba, a Filip samo mora odraditi svoj dio u ringu - zaključio je Sanchez.

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