Napeto u Londonu: Hrgović i Itauma zapalili sučeljavanje pred meč karijere, a Sanchez tvrdi da je Filip spreman kao nikad i da kao autsajder može šokirati svijet
Hrgovićev trener: Prvi put smo autsajderi na papiru. Mogu vam reći da mi se to poprilično sviđa
Pred hrvatskim boksačem Filipom Hrgovićem je meč karijere protiv mladog talenta Mosesa Itaume. Njihova borba za svjetskog prvaka u IBF verziji na rasporedu je u noći sa subote na nedjelju, točnije oko 23 sata po hrvatskom vremenu. Sve je spremno za spektakl u londonskoj O2 Areni, a u petak su Hrgović i mladi Englez odradili sučeljavanje i službeno vaganje, a tijekom ceremonije su narasle i tenzije.
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Uoči jednog od najiščekivanijih boksačkih mečeva godine, oglasio se i trener Filipa Hrgovića, Abel Sanchez. Njegov trener otkrio je da su iza Hrgovića napornih 10 tjedana treniranja.
- Filip ne samo da izgleda u vrhunskoj fizičkoj formi, nego je i mentalno fantastično. Prvi put nakon dugo vremena u borbu ulazimo kao autsajderi na papiru i moram vam priznati – to mi se jako sviđa, rekao je Sanchez u razgovoru za FightSite.
Osvrnuo se i na Hrgovićev zadnji meč protiv Daniela Duboisa u Rijadu prije dvije godine kada je Dubois pobijedio tehničkim nokautom u osmoj rundi.
- Ovaj put u kampu ništa nije pošlo po zlu. Nije bilo ozljeda, nije bilo posjekotina na treningu. Ja sam u karijeri vodio borce s mnogim posjekotinama i nikada mi meč nije bio zaustavljen zbog kuta. Odradit ćemo svoj posao u kutu kako treba, a Filip samo mora odraditi svoj dio u ringu - zaključio je Sanchez.
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