Hrgovićeva borba bila je među pet najgledanijih ove godine!

Filip Hrgović oduševio je boksački svijet i napravio senzaciju u londonskoj O2 Areni gdje je u teškoj borbi u devetoj rundi prekidom savladao 21-godišnjeg Mosesa Itaumu u borbi za naslov svjetskog prvaka u IBF verziji.

Hrga je ispisao povijest i postao prvi Hrvat kojemu je to pošlo za rukom, ali sada je DAZN objavio podatke gledanosti meča. Prema DAZN-ovim podacima, Hrgovićev nevjerojatni preokret protiv Britanca gledalo je čak 2,31 milijun ljudi diljem svijeta.

Njihova borba bila je među Top 5 najgledanijih boksačkih mečeva u ovoj godini, a zauzela je visoko četvrto mjesto.

Great to see that boxing is still thriving, even being the paywall on “the app”. @Tyson_Fury doing huge numbers , where’s is AJ on the list 🤷🏼‍♂️ pic.twitter.com/6Y54LuM1e3 — Dan (@UK_FightNight) August 31, 2026

DAZN je inače platforma koja zahtjeva plaćanje kako bi se gledao sadržaj na njoj pa time ova nevjerojatna brojka dobiva još veću težinu.

Na vrhu DAZN-ove liste nalazi se okršaj Fabija Wardleyja i Daniela Duboisa s 4,56 milijuna gledatelja, dok je revanš Chrisa Eubanka Jr. i Conora Benna privukao 4,2 milijuna. Treće mjesto zauzima veliki okršaj Oleksandra Usyka i Rica Verhoevena s 3,9 milijuna

Na petom mjestu nalazi se borba Tysona Furyja i Mariusza Wacha koju je pratilo 700 tisuća gledatelja. Nakon Hrgovićeve borbe, DAZN je poručio:

Ogroman rezultat za Itaumu i Hrgovića i fantastična potvrda onoga što se ubrzano pretvara u jedno od najiščekivanijih novih rivalstava u boksu.