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SPEKTAKL U LONDONU

Hrgovićeva borba bila je među pet najgledanijih ove godine!

Piše Issa Kralj,
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Hrgovićeva borba bila je među pet najgledanijih ove godine!
Foto: Peter Cziborra
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Hrga šokirao boksački svijet: Itaumu srušio prekidom u 9. rundi, a njihov meč pratilo je čak 2,31 milijun ljudi diljem svijeta

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Filip Hrgović oduševio je boksački svijet i napravio senzaciju u londonskoj O2 Areni gdje je u teškoj borbi u devetoj rundi prekidom savladao 21-godišnjeg Mosesa Itaumu u borbi za naslov svjetskog prvaka u IBF verziji. 

Zagreb: Filip Hrgović održao je pokazni trening i konferenciju za medije Zagreb: Filip Hrgović održao je pokazni trening i konferenciju za medije Zagreb: Filip Hrgović održao je pokazni trening i konferenciju za medije
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Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Hrga je ispisao povijest i postao prvi Hrvat kojemu je to pošlo za rukom, ali sada je DAZN objavio podatke gledanosti meča. Prema DAZN-ovim podacima, Hrgovićev nevjerojatni preokret protiv Britanca gledalo je čak 2,31 milijun ljudi diljem svijeta. 

Njihova borba bila je među Top 5 najgledanijih boksačkih mečeva u ovoj godini, a zauzela je visoko četvrto mjesto. 

DAZN je inače platforma koja zahtjeva plaćanje kako bi se gledao sadržaj na njoj pa time ova nevjerojatna brojka dobiva još veću težinu. 

Na vrhu DAZN-ove liste nalazi se okršaj Fabija Wardleyja i Daniela Duboisa s 4,56 milijuna gledatelja, dok je revanš Chrisa Eubanka Jr. i Conora Benna privukao 4,2 milijuna. Treće mjesto zauzima veliki okršaj Oleksandra Usyka i Rica Verhoevena s 3,9 milijuna

Na petom mjestu nalazi se borba Tysona Furyja i Mariusza Wacha koju je pratilo 700 tisuća gledatelja. Nakon Hrgovićeve borbe, DAZN je poručio:

Ogroman rezultat za Itaumu i Hrgovića i fantastična potvrda onoga što se ubrzano pretvara u jedno od najiščekivanijih novih rivalstava u boksu. 

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