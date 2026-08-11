Hribar popravio hrvatski rekord i plasirao se u polufinale EP-a

Hrvatski plivači Jere Hribar i Vlaho Nenadić plasirali su se u utorak u polufinale discipline 100 m slobodno na Europskom plivačkom prvenstvu koje se održava u Parizu.

Hribar je plasman u polufinale ostvario drugim vremenom kvalifikacija 47.80 kojim je popravio hrvatski rekord u toj disciplini (47.93). Nenadić je u kvalifikacijama zauzeo 12. mjesto s vremenom 48.42. Vili Sivec je bio 28. (48.85), a Toni Dragoja 21. (48.58). Sivec (49.17) i Dragoja (48.67) su u kvalifikacijama isplivali osobne rekorde, no to međutim nije bilo dovoljno za plasman u polufinale.

Zagreb: Finala 53. međunarodnog plivačkog mitinga Mladost 2025 | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Najbrži je u kvalifikacijama bio Rumunj David Popovici s vremenom 47.13. Polufinale je na rasporedu danas s početkom u 19.32.

Franko Grgić je na 800 m ostao bez plasmana u finale. Kvalifikacije je završio na 8 mjestu s vremenom 8:00.45, dok je najbrži bio Nijemac Johannes Liebamann s vremenom 7:41.87. Ovaj rezultat je dosta slabiji od najboljeg Grgićevog rezultata u ovoj disciplini 7:45.19.



