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Hribar popravio hrvatski rekord i plasirao se u polufinale EP-a

Piše HINA,
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Hribar popravio hrvatski rekord i plasirao se u polufinale EP-a
Foto: Insidefoto/SIPA USA
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U polufinale discipline 100 metara slobodno plasirao se i Vlaho Nenadić s 12. vremenom kvalifikacija

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Hrvatski plivači Jere Hribar i Vlaho Nenadić plasirali su se u utorak u polufinale discipline 100 m slobodno na Europskom plivačkom prvenstvu koje se održava u Parizu. 

Hribar je plasman u polufinale ostvario drugim vremenom kvalifikacija 47.80 kojim je popravio hrvatski rekord u toj disciplini (47.93). Nenadić je u kvalifikacijama zauzeo 12. mjesto s vremenom 48.42. Vili Sivec je bio 28. (48.85), a Toni Dragoja 21. (48.58). Sivec (49.17) i Dragoja (48.67)  su u kvalifikacijama isplivali osobne rekorde, no to međutim nije bilo dovoljno za plasman u polufinale. 

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Najbrži je u kvalifikacijama bio Rumunj David Popovici s vremenom 47.13. Polufinale je na rasporedu danas s početkom u 19.32. 

Franko Grgić je na 800 m ostao bez plasmana u finale. Kvalifikacije je završio na 8 mjestu s vremenom 8:00.45, dok je najbrži bio Nijemac Johannes Liebamann s vremenom 7:41.87. Ovaj rezultat je dosta slabiji od najboljeg Grgićevog rezultata u ovoj disciplini 7:45.19.
 
 

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