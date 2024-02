HRS još nije odlučio o izborniku, a on će imati tek jedan dan da sastavi popis za kvalifikacije!?

Još čekamo odluku tko će voditi hrvatsku rukometnu reprezentaciju. I dalje je to na papiru Goran Perkovac, no prema svemu što dopire iz rukometnih krugova, nije realno da će ostati. U svakom slučaju, HRS-ov bijeli dim o novom ili starom izborniku trebali bismo dočekati najkasnije do srijede

.

A već do četvrtka 8. veljače prema IHF-u se mora poslati popis igrača za kvalifikacije za Olimpijske igre. Dakle, izbornik će imati jedan dan da riješi prvu najvažniju stvar. Perkovac ga sigurno ima u glavi, sigurno i oni hrvatski treneri koji vjeruju da će dobiti priliku, ali bude li to stranac, koji nema potpuni uvid u zbivanja... Sreća je da se radi o popisu s 35 imena, pa se tu ne može previše pogriješiti jer svi znaju tko su nam nositelji. A za veće zahvate, koji su nam nužni jer je i Euro pokazao da ovako ne ide, bit će vremena, nadamo se prije Pariza.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Dakle, za Hannover, gdje ćemo igrati kvalifikacije od 14. do 17. ožujka, treba očekivati sličan kadar koji je bio u siječnju u Njemačkoj. Očekujemo prije svega povratak Davida Mandića, Josipa Šarca, možda Halila Jaganjca i prije svih Ivana Martinovića. Neki će, primjerice, još u nedjelju 10. ožujka igrati prvenstvene utakmice u Bundeslige, pa nije teško zbrojiti koliko će vremena imati (novi) izbornik prije prve utakmice protiv Austrije četiri dana kasnije.

Tko nas god vodio i tko god igrao, još jedne Igre ne smijemo fulati jer bi posljedice mogle biti veće i nakon Tokija. S Austrijom ne smijemo kiksati jer će se teško popraviti protiv Nijemaca dan ili dva kasnije. Vjerojatno dva jer Nijemci, koji biraju datum, vjerojatno neće htjeti na teren opet 24 sata kasnije...