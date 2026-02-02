Obavijesti

POZIVAJU NA ZAJEDNIŠTVO

HRS: Ne želimo podjele, ne uplićite nas u politikanstvo

Piše 24sata,
Čitanje članka: 3 min
HRS: Ne želimo podjele, ne uplićite nas u politikanstvo
Dodjela medalja hrvatskoj rukometnoj reprezentaciji | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Doček na Trgu bana Josipa Jelačića za brončane rukometaše! Slavlje bez politike, samo ljubav prema domovini i sportu. Dođite i podržite naše heroje

Hrvatski rukometni savez u ponedjeljak poslijepodne, nekoliko sati uoči dočeka nakon osvajanja brončane medalje na Euru na Trgu bana Jelačića, zakazanom za 18 sati, poslao je priopćenje medijima koje prenosimo u cijelosti.

"Dođite na doček da svi zajedno proslavimo novo veliko ostvarenje hrvatskog rukometa

Poštovani predstavnici medija, hrvatski rukometaši, stručni stožer i Hrvatski rukometni savez izražavaju veliko zadovoljstvo i zahvalnost Vladi Republike Hrvatske na osiguranom dočeku rukometaša na Trgu bana Josipa Jelačića – na način kako to žele igrači, stručni stožer i Hrvatski rukometni savez.

Ujedno želimo napomenuti da kao sportaši želimo da ovo slavlje na Trgu bude slavlje rukometa i hrvatskog sporta, odnosno velikog uspjeha povodom osvajanja brončane medalje na Europskom prvenstvu.

Kao hrvatska rukometna reprezentacija i HRS, predstavljamo građanke i građane Republike Hrvatske i ne želimo bilo kakve podjele te se ne želimo ni na koji način uplitati u politikantstvo. Stoga molimo da nas nitko drugi preko naših uspjeha ne upliće u bilo kakve političke konfrontacije.

Naši igrači presretni su što mogu igrati za Hrvatsku jer vole svoju državu i sveti dres i jedini razlog je ljubav prema domovini.

Mi nismo nikakva politička grupacija već samo sportaši koji predstavljaju svoju domovinu u svijetu i jako smo sretni kad razveselimo hrvatski narod koji podržava sve naše uspjehe i rezultate.

Ujedno, u ime svih igrača, stručnog stožera i rukometnog saveza molimo i apeliramo na sve one koji će večeras doći proslaviti brončanu medalju s našim igračima da cjelokupno slavlje prođe dostojanstveno i bez ikakvih neprimjerenih postupaka jer se jedino na taj način pokazuje ljubav prema hrvatskom dresu, reprezentaciji i domovini.

Molimo vas podržite igrače na dostojanstven način, kao što se to činili mnogo puta dosad i svi skupa pokažimo da je ljubav prema domovini iznad svega.

Sportski pozdrav!"

