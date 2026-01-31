Obavijesti

OSVRNUO SE I NA OZLJEDE

HRS smatra da su nas Slovenci zakinuli, a Sigurdsson reagirao na odluku EHF-a: Sretan sam

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: 2 min
Malmo: Hrvatska protiv Slovenije u drugom krugu EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Sretan sam što je EHF prihvatio zamjerke i da će nastojati promijeniti stvari u vezi s rukometom. To je najbitnije. Fokusiran sam na tim - rekao je hrvatski izbornik na media dayu u Herningu uoči utakmice

Hrvatsku rukometnu reprezentaciju u nedjelju čeka dvoboj za broncu protiv Islanda od 15.15 sati. U subotu su naši rukometaši imali dan odmora, ali u Herningu su u 10 ujutro imali media day. Putovali su iz Silkeborga i nakon medijskih obveza, ostali su trenirati u Herningu. 

Dagur Sigurdsson se na druženju s medijima osvrnuo na poraz od Njemačke u polufinalu. 

-  Razočarani smo porazom od Njemačke, gledamo na svoju priliku u nedjelju u utakmici za broncu. Island je odličan protivnik, u to smo se uvjerili. I oni su razočarani porazom u polufinalu i to su jako teške utakmice.

Otkrio je da postoje problemi uoči utakmice s Islandom, ali se dotaknuo i protivnika. 

- Nikad nije jednostavno igrati s istim protivnikom dva puta, to su teške utakmice. Pripreme su uobičajene kao i za svaku drugu utakmicu. Imaju odlične pojedince, ali moramo se usredotočiti na cijelu momčad, ne samo na Magnussona i Kristjanssona, iako su svjetske klase. Naša obrana bila je jedna od najboljih na cijelom turniru, pa se nadam dobroj obrani i golmanima u nedjelju. 

Malmo: Hrvatska protiv Slovenije u drugom krugu EHF Europskog prvenstva
Malmo: Hrvatska protiv Slovenije u drugom krugu EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Nakon što je hrvatski izbornik na press konferenciji uoči polufinala komentirao raspored turnira na kojemu su u drugoj fazi natjecanja, hrvatski rukometaši igrali dvije utakmice dva dana za redom i imali dan manje odmora od nekih reprezentacija, oglasio se EHF. Iz Europske rukometne federacije odlučili su poduzeti nove mjere uoči sljedećih izdanja europskih prvenstava. 

-  Sretan sam što je EHF prihvatio zamjerke i da će nastojati promijeniti stvari u vezi s rukometom. To je najbitnije. Fokusiran sam na tim i na to da se pripremimo što bolje za ono što slijedi - rekao je rođeni Islanđanin o potezu EHF-a. 

Hrvatska neće moći računati na Zvonimira Srnu koji propušta utakmicu zbog ozljede, a sve je zbrinuo i David Mandić koji je nakon utakmice s Njemačkom dobio hematom. 

- Nemoguće je reći kakva će utakmica biti, jer mi smo bez Srne. David Mandić je OK, makar jutros nije došao s nama, ostao je u hotelu na terapijama. Do utakmice će biti OK. 

Herning: Hrvatska i Njemačka u polufinalu EHF Europskog prvenstva
Herning: Hrvatska i Njemačka u polufinalu EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

U Hrvatskom rukometnom savezu nisu zadovoljni sudačkim tretmanom u polufinalu protiv Njemačke. Nakon što su analizirali utakmicu, došli su do zaključka da su griješili na našu štetu. To je samo još jedan u nizu propusta EHF-a na ovogodišnjem prvenstvu, ali fokus je na utakmicu s Islandom.

