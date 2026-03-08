HRT ne prenosi derbi. Evo gdje gledati susret Hajduk - Dinamo

Mnogi navijači razveselili su se kada su vidjeli kako će utakmica 26. kola HNL-a između Hajduka i Dinama biti odigrana od 15 sati. Naime, HRT obično svake nedjelje prenosi ligašku utakmicu u tom terminu, ali takav slučaj neće biti i ove nedjelje, već će prijenos najvećeg hrvatskog derbija biti isključivo na kanalima MaxSporta i Hajduk Digital TV-a.

POGLEDAJTE GALERIJU:

Podsjetimo, HRT ima pravo na prijenos jedne utakmice po kolu. Međutim, neće prenositi derbi zato što prema dogovoru s Hrvatskim Telekom ima pravo prenošenja samo jednog derbija po sezoni.

To je učinio još u 16. kolu u prosincu, u derbiju koji je završio bez pobjednika na Maksimiru (1-1). HRT će tako prenositi susret Vukovara 1991 i Rijeke od 17.45 sati.