HRT ne prenosi derbi. Evo gdje gledati susret Hajduk - Dinamo

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 3 min
HRT ne prenosi derbi. Evo gdje gledati susret Hajduk - Dinamo
Split: Hajduk i Dinamo sastali se u 7. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Navijači su ostali razočarani jer HRT neće prenositi derbi Hajduk-Dinamo. Prijenos najvećeg hrvatskog derbija bit će na programima MaxSport i Hajduk Digital TV

Admiral

Mnogi navijači razveselili su se kada su vidjeli kako će utakmica 26. kola HNL-a između Hajduka i Dinama biti odigrana od 15 sati. Naime, HRT obično svake nedjelje prenosi ligašku utakmicu u tom terminu, ali takav slučaj neće biti i ove nedjelje, već će prijenos najvećeg hrvatskog derbija biti isključivo na kanalima MaxSporta i Hajduk Digital TV-a.

Podsjetimo, HRT ima pravo na prijenos jedne utakmice po kolu. Međutim, neće prenositi derbi zato što prema dogovoru s Hrvatskim Telekom ima pravo prenošenja samo jednog derbija po sezoni.

To je učinio još u 16. kolu u prosincu, u derbiju koji je završio bez pobjednika na Maksimiru (1-1). HRT će tako prenositi susret Vukovara 1991 i Rijeke od 17.45 sati. 

