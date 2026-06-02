HRT otkrio popis komentatora i gostiju za Svjetsko prvenstvo

Hrvatska radiotelevizija (HRT) predstavila je produkcijski i komentatorski tim koji će pratiti Svjetsko nogometno prvenstvo 2026., najveći nogometni događaj dosad, koji se od 11. lipnja do 19. srpnja održava u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Turnir će prvi put okupiti 48 reprezentacija raspoređenih u 12 skupina, uz ukupno 104 utakmice tijekom 39 dana natjecanja.

HRT je za potrebe prvenstva okupio prošireni tim stručnjaka, komentatora i voditelja. Rukovoditelj Odjela sporta Stjepan Balog istaknuo je da je, zbog opsega projekta, bilo nužno pojačati redove te formirati svojevrsne reprezentacije komentatora, analitičara i voditelja.

Valentina Miletić, dugogodišnje zaštitno lice HNL-a na HNTV-u i MAXSportu, vodit će studijsku emisiju Americana uz Marka Šapita, dok će se komentatorski Prisavlju pridružiti Toni Živković i Mario Glavan s Arenasporta, potom Ivan Hodoba, Zoran Grgić i Željko Vela sa Sportkluba, Andrija Cmrečnjak s MAXSporta te radijski komentator Marko Šivak.

U Sjedinjene Američke Države putuju Luka Petrinec i Viki Ivanović, koji će s lica mjesta prenositi ključne dvoboje, a iz Zagreba će im se priključiti Stjepan Balog, Robert Jelečević i Marko Šivak. Petrinec će pratiti sve utakmice hrvatske reprezentacije do kraja turnira, dok će Ivanović raditi na istočnoj obali SAD-a, uključujući dvoboje reprezentacije BiH te niz drugih susreta. Ivanović je najavio da će prva utakmica koju prenosi biti dvoboj Kanade i BiH, uz praćenje utakmica iz Toronta, Bostona, Atlante i New Yorka.

Od 10. lipnja na Drugom programu HTV-a od 20 sati kreće nova večernja emisija Americana, koja će se emitirati tijekom cijelog prvenstva. Voditelji Marko Šapit i Valentina Miletić gledatelje će voditi kroz najvažnije događaje dana, uz analize, komentare i uključenja s terena. Šapit je najavio da će emisija prvog dana početi ranije, u 19.30, zbog umjetničkog otvaranja iz Mexico Cityja.

Što se tiče gostiju komentatora, na javnoj dalekovidnici bit će Samir Toplak, Željko Sopić, Darko Jozinović, Tihana Nemčić Bojić, Krunoslav Rendulić, Anton Samovojska i Tomislav Ivković.

Hrvatski radio fokusirat će se na prijenose utakmica hrvatske reprezentacije, koje će emitirati na Drugom programu. Završnica turnira, od četvrtfinala nadalje, također će biti u radijskom prijenosu. Dnevne sažetke donosit će emisije "Američki san na Drugom" i polusatni blokovi na Prvom programu. U SAD-u će za radio izvještavati Dameo Ramić Kovačić i Krešimir Gotlin, dok će komentator biti Samir Toplak.

Hrvatska reprezentacija, pod vodstvom Zlatka Dalića, natječe se u skupini L s Engleskom, Panamom i Ganom. Zbog vremenskih razlika, prijenosi će se emitirati između 18 sati i 6 sati ujutro po hrvatskom vremenu. Kostimografkinja projekta je Vesna Šipušić Buljan.