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Hrvat iz Žiline prijeti Hajduku: 'Nisam ni sanjao da ću igrati europsku utakmicu na Poljudu'

Piše Ivan Tomašković,
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Hrvat iz Žiline prijeti Hajduku: 'Nisam ni sanjao da ću igrati europsku utakmicu na Poljudu'
Foto: Facebook
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Marko Roginić nastupao je za NK Slobodu iz Varaždina, a u zanimljivo da je u Varaždinu kroz mlađe uzrasne kategorije bio golman

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Nogometaši Hajduka u 1. pretkolu Europske lige igraju sa slovačkom Žilinom. Prvi susret igra se u Splitu 9. srpnja, a uzvrat je na rasporedu tjedan dana kasnije u Slovačkoj.  Slovački prvoligaš pripreme odrađuje u Austriji. Sa slovačkom ekipom za prve službene utakmice priprema se i Varaždinac Marko Roginić (30) čiji je nogometni put vrlo neobičan. 

- Mislim da mi ni na kraj pameti nije bilo da ću jednog dana igrati Europu, a pogotovo ne protiv hrvatskog kluba. Sigurno bit će to jedna od najvećih utakmica u mojoj dosadašnjoj karijeri. Igrati europsku utakmicu protiv Hajduka na Poljudu veliki je izazov i posebno iskustvo - priča Marko Roginić za društvene mreže varaždinske Slobode, danas hrvatskog šestoligaša kojeg vodi Branko Lađević, nekadašnji pomoćnik Samira Toplaka u Varaždinu, Gorici, Lokomotivi i Interu. 

MŠK Žilina
Foto: Facebook

Roginić je svoj nogometni put započeo u varaždinskoj Slobodi i potom je otišao u tadašnji Varaždin gdje se zadržao do 16 godine. Zanimljivo da je Roginić bio golman u Varaždinu. U sezoni 2011/12. vraća se u Slobodu te nastupa za juniore i seniore, pri čemu je ukupno postigao 13 pogodaka. Ponovno se vraća u Varaždin koji je tada igrao 3. HNL Sjever i za Varaždince je zabio tada šest golova.  Upisao je Kineziološki fakultet u Zagrebu te potpisao za NK Bjelovar, ali nakon prve godine odustaje od fakulteta odlazi i u Pušćine, člana Međužupanijske lige Čakovec - Varaždin.

Potom prelazi u slovensku Naftu 1903 i kreće njegov profesionalni put. Iz Slovenije u siječnju 2019. godine odlazi u redove TS Podbeskidzie Bielsko-Biała i nastupa u drugoj poljskoj ligi. Sljedeće sezone klub ulazi u najviši rang, no nakon prve prvoligaške sezone ponovno ispada u niži rang. Na zimu 2021./22. prelazi u GKS Katowice gdje se zadržao sezonu i pol, a u ljeto 2023. godine potpisuje za Górnik Łęczna. Nakon dvije odlične sezone ostvaruje transfer karijere i potpisuje za MŠK Žilina, za koji i danas nastupa. Prošle sezone Roginić je sa Žilinom osvojio nacionalni kup. 

- To je možda i najveći uspjeh u mojoj karijeri i ova utakmica na Poljudu samo je šlag na torti. Vjerujem da ćemo svi uživati - zaključio je 30-godišnji Varaždinac. 

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