Obavijesti

Sport

Komentari 0
VIDEO: VITO KUČIĆ ZA 24SATA PLUS+

Hrvat izjednačio svjetski rekord uzastopnih trica Stepha Curryja! 'A zbog ozljede oka ne igram...'

Piše Tomislav Gabelić,
Čitanje članka: 4 min
Hrvat izjednačio svjetski rekord uzastopnih trica Stepha Curryja! 'A zbog ozljede oka ne igram...'
Foto: Josip Regović/PIXSELL, KK Split

Tek na snimci s kamere u dvorani otkrili smo da sam ubacio 105 trica, a na ChatGPT-u da je rekord s istim brojem ubačaja držao Steph Curry i da sam ga izjednačio. Bilo bi lijepo da sam ga i oborio, ali i ovako je dobro

Admiral

Dobro da sam vam se i javio na telefon, imam hrpu neodgovorenih poruka i poziva, ne stignem se ni javiti ni odgovoriti svima, kazao nam je košarkaš Splita Vito Kučić (24), koji je na zagrijavanju za utakmicu prvog kruga doigravanja između Splita i Zaboka ubacio 105 uzastopnih trica, čime je izjednačio rekord NBA zvijezde Stepha Curryja. Odmah nakon utakmice klub je objavio snimku koja je preplavila društvene mreže, a poruke i pozivi Vitin telefon... Sve se dogodilo slučajno, Vito zagrijavao za utakmicu koju nije ni igrao zbog ozljede oka, ali i da su njegov niz slučajno prekinuli spremačica Ljilja i šef sigurnosti Medvedec...

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, još je ostalo otvoreno pitanje jednog predstavnika u Konferencijskoj ligi, kao i kluba koji ispada iz elitnog društva
SP 2026. Raspored i satnica svih utakmica. Kad igra Hrvatska?
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i satnica svih utakmica. Kad igra Hrvatska?

SP 2026. u Kanadi, SAD-u i Meksiku donosi novi format s 48 ekipa! Hoće li Hrvatska ponovno osvojiti medalju? Sve počinje 11. lipnja, a finale je 19. srpnja
VIDEO Dinamo - Rijeka 2-0: 'Modri' na Stojkovićev pogon pregazili Riječane i uzeli Kup
FINALE KUPA

VIDEO Dinamo - Rijeka 2-0: 'Modri' na Stojkovićev pogon pregazili Riječane i uzeli Kup

DINAMO - RIJEKA 2-0 Heroj pobjede je Stojković koji je prvi gol postigao u 50. minuti nakon udarca izvana. Drugi je stigao tek sedam minuta kasnije nakon sjajnog proigravanja Belje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026