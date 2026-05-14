Hrvat izjednačio svjetski rekord uzastopnih trica Stepha Curryja! 'A zbog ozljede oka ne igram...'

Dobro da sam vam se i javio na telefon, imam hrpu neodgovorenih poruka i poziva, ne stignem se ni javiti ni odgovoriti svima, kazao nam je košarkaš Splita Vito Kučić (24), koji je na zagrijavanju za utakmicu prvog kruga doigravanja između Splita i Zaboka ubacio 105 uzastopnih trica, čime je izjednačio rekord NBA zvijezde Stepha Curryja. Odmah nakon utakmice klub je objavio snimku koja je preplavila društvene mreže, a poruke i pozivi Vitin telefon... Sve se dogodilo slučajno, Vito zagrijavao za utakmicu koju nije ni igrao zbog ozljede oka, ali i da su njegov niz slučajno prekinuli spremačica Ljilja i šef sigurnosti Medvedec...