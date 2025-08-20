Kramarić je najspremniji igrač kojeg sam vidio, nema tog rekorda kojeg on nije oborio u Hoffenheimu. Livaja? Imali smo istog menadžera, čak su me i zvali iz jednog kluba zbog njega, odbio je milijune zbog Hajduka, priča nam Kovačević koji briljira u Celju, zabio je 11 golova u 10 utakmica
FRANKO BRILJIRA U SLOVENIJI PLUS+
Hrvat je otkriće nove sezone: 'Ancelotti me doveo u Bayern, a Neuer je tada pazio na mene...'
Čitanje članka: 12 min
Zazvonio je mobitel. Javio se poznati glas, zvučalo je nestvarno.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku