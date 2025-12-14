Hrvatski jiu jitsu borac Ivan Skoko (29) postao je veliki heroj u Londonu nakon što je zaustavio lopova i spasio maloljetnu djevojku od pedofila. Za 24sata ispričao je svoju priču i otkrio s čime se svakodnevno susreće u Londonu
IVAN SKOKO ZA 24SATA PLUS+
Hrvat je postao heroj Londona: 'Zovu me Batman, a uskoro ću trenirati engleske policajce'
Čitanje članka: 7 min
Kada je Gotham City postao talac zla, kriminalaca i nasilnika, imao je svog spasitelja u Batmanu, koji je "očistio" grad i izvukao ga iz tame. Holivudska je to priča o popularnom superjunaku, no postoji i jedna stvarna, koja nije završila u filmskom scenariju, a jednoga bi dana zaista i mogla. Odvija se u Londonu, a superjunak je jedan Hrvat.
