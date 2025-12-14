Obavijesti

Sport

Komentari 5
IVAN SKOKO ZA 24SATA PLUS+

Hrvat je postao heroj Londona: 'Zovu me Batman, a uskoro ću trenirati engleske policajce'

Piše Zdravko Barišić,
Čitanje članka: 7 min
Hrvat je postao heroj Londona: 'Zovu me Batman, a uskoro ću trenirati engleske policajce'
Foto: privatna arhiva

Hrvatski jiu jitsu borac Ivan Skoko (29) postao je veliki heroj u Londonu nakon što je zaustavio lopova i spasio maloljetnu djevojku od pedofila. Za 24sata ispričao je svoju priču i otkrio s čime se svakodnevno susreće u Londonu

Kada je Gotham City postao talac zla, kriminalaca i nasilnika, imao je svog spasitelja u Batmanu, koji je "očistio" grad i izvukao ga iz tame. Holivudska je to priča o popularnom superjunaku, no postoji i jedna stvarna, koja nije završila u filmskom scenariju, a jednoga bi dana zaista i mogla. Odvija se u Londonu, a superjunak je jedan Hrvat.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića. Pauza do nastavka trajat će svega pet tjedana
FOTO Zavirite u novo Dončićevo obiteljsko gnijezdo od 23 mil. eura. Kupio ga je od Šarapove
DOM KOŠARKAŠKE ZVIJEZDE

FOTO Zavirite u novo Dončićevo obiteljsko gnijezdo od 23 mil. eura. Kupio ga je od Šarapove

Luka Dončić, jedan od najboljih košarkaša na svijetu, prije više od pola godine je u šokantnom 'trejdu' otišao u Lakerse. Skrasio se u Los Angelesu, nedavno je potpisao trogodišnji ugovor vrijedan 165 milijuna dolara, a sada je kupio i dom za sebe, suprugu Anamariju Goltes i kći Gabrijelu.
VIDEO Slaven - Dinamo 2-5: 'Modri' se vratili na vrh HNL-a!
'PETARDA' U KOPRIVNICI

VIDEO Slaven - Dinamo 2-5: 'Modri' se vratili na vrh HNL-a!

Dinamo se pobjedom vratio na vrh prvenstvene ljestvice s bodom više od Hajduka. Do kraja polusezone igrat će još protiv Lokomotive. Slaven Belupo ostao je treći s 25 bodova, a u idućem kolu igra protiv Osijeka u gostima

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025