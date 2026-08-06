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Hrvat nakon Šahtara preuzeo klupu osvajača Lige prvaka

Piše HINA,
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Hrvat nakon Šahtara preuzeo klupu osvajača Lige prvaka
Foto: UKRINFORM/SIPA USA
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Marino Pušić preuzeo je saudijski Al Ahli do 2028., a nakon titule sa Šahtarom stiže u klub koji je ostao bez Jaisslea

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Saudijski Al Ahli imenovao je hrvatsko-nizozemskog stručnjaka Marina Pušića za novog trenera koji će zamijeniti Matthiasa Jaisslea, koji je otišao u Newcastle United, priopćili su azijski prvaci u četvrtak.

Pušić, koji je vodio Šahtar do naslova ukrajinskog prvaka 2024., potpisao je ugovor do 2028. Ovaj  54-godišnjak, rođenjem Mostarac,  je prošle sezone vodio Al Jaziru iz UAE-a u prvom trenerskom razdoblju u regiji Perzijskog zaljeva.

Prije toga je pomogao Twenteu da osigura plasman u Eredivisie 2019., a osvojio je naslov Eredivisie kao pomoćni trener Feyenoorda 2023. godine. Jaissle, koji je saudijsku momčad predvodio do dva uzastopna naslova prvaka AFC Lige prvaka, imenovan je trenerom Newcastle Uniteda nakon odlaska Eddieja Howea.

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