Hrvat našao mjesto u Uefinoj momčadi tjedna Lige prvaka!

Foto: Matteo Ciambelli/REUTERS

Stanišić je za Bavarce ove sezone odigrao 27 utakmica i zabio tri gola, uz šest asistencija, a gol protiv Atalante bio mu je prvi u Ligi prvaka u karijeri

Uefa je objavila najbolju momčad tjedna nakon prvih utakmica osmine finala Lige prvaka, a u postavi je mjesto našao i jedan Hrvat. 

Bayern je razbio Atalantu 6-1 u gostima u utakmici u kojoj su golove zabili Mario Pašalić i Josip Stanišić. Potonjeg je Uefa uvrstila u idealnu momčad tjedna i to na poziciji desnog beka. 

Na golu je Courtois iz Reala, a u obrani su još Le Normand (Atletico), Andrich (Bayer Leverkusen) i Jakobs (Galatasaray). Vezni red čine Valverde (Real Madrid), Lemina (Galatasaray) i Brunstad Fet (Bodo/Glimt), dok su u napadu Olise (Bayern), Alvaraez (Atletico) i Kvaratškelia (PSG). 

Stanišić je za Bavarce ove sezone odigrao 27 utakmica i zabio tri gola, uz šest asistencija, a gol protiv Atalante bio mu je prvi u Ligi prvaka u karijeri. 

