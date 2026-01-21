Hrvat odabrao Njemačku, sad je postao problem. Zakucali su ga za klupu: 'Borimo se za njega...'

U klupskom dresu on je superzvijezda, vođa i egzekutor. U reprezentaciji, pak, djeluje poput stranca u vlastitoj momčadi. Marko Grgić, najmlađi kralj strijelaca u povijesti Bundeslige i osvajač olimpijskog srebra, na Europskom rukometnom prvenstvu proživljava teške dane. Kulminacija je stigla u ključnoj utakmici protiv Španjolske, koju je kao jedini igrač u polju odgledao s klupe, bez ijedne sekunde na parketu.

Dok su njegovi suigrači slavili pobjedu 34-32 i osiguranje prvog mjesta u skupini, 22-godišnji lijevi vanjski proživljavao je dramu. Fenomen koji je prošle sezone za Eisenach zabio nestvarni 301 gol, postavši tek drugi igrač u povijesti njemačke lige s više od 300 golova , u dresu reprezentacije ne uspijeva pronaći ritam. Nijemci se pitaju što se događa s mladićem hrvatskih korijena i kako mu njemački stručni stožer planira pomoći?

Potpuno drugačija uloga

Razlog Grgićevih poteškoća leži u drastičnoj promjeni uloge. U Eisenachu, a sada i u moćnom Flensburgu, sustav je često podređen njegovim napadačkim kvalitetama. On je igrač koji uzima 20 šuteva po utakmici, igrač na kojem leži odgovornost. U njemačkoj reprezentaciji, hijerarhija je potpuno drugačija. Izbornik Alfred Gislason gradi igru na čvrstoj obrani, a tu je poziciju lijevog vanjskog "zacementirao" Julian Köster, jedan od najboljih obrambenih specijalista na svijetu.

Dok je u klubu bio "samostalni zabavljač", u reprezentaciji je tek sporedni glumac iza Köstera i glavnog razigravača Jurija Knorra. Gislasonov strukturirani rukomet, s naglaskom na taktičkoj disciplini i obrambenim zadacima, ograničava Grgićevu individualnu slobodu koja ga je i učinila superzvijezdom. U prve tri utakmice na Euru proveo je na terenu tek nešto više od 18 minuta, uputivši šest udaraca od kojih je samo jedan pronašao put do mreže. Statistika koja je svjetlosnim godinama daleko od njegovog bundesligaškog učinka.

Foto: R4088 Marcel von Fehrn

"Nedostaje mu lakoća koja ga krasi"

Da problem postoji, ne skrivaju ni u njemačkom taboru. Pomoćni trener Erik Wudtke, koji slovi kao glavna spona između igrača i stručnog stožera, otvoreno je progovorio o situaciji s Grgićem.

‌- Puno razgovaram s Markom i pokušavam mu pomoći gdje god mogu. Mislim da se na njemu vidi da dosad nije pronašao lakoću na turniru koja je krasila njegovu igru u Flensburgu, a i u Eisenachu u prošlosti - rekao je Wudtke za njemačke medije.

Wudtke objašnjava da se igrača ne smije mjeriti samo po broju golova, već i po doprinosu u obrani i razumijevanju taktičkih zamisli. To je segment u kojem se Grgić, sin bivšeg hrvatskog reprezentativca Danijela Grgića, još uvijek traži.

‌- Radimo na tome, borimo se za Marka. I Marko se bori za sebe. Da bi se steklo samopouzdanje, postoje određene metode. S jedne strane razgovori, mora ponovno dobiti pozitivnu sliku o sebi, mora dobiti odobravanje od nas, s trenerske strane. To se i događa, upravo suprotno od uskraćivanja podrške.

Stručni stožer pokušava mu pomoći kroz "male ciljeve", fokusirajući se na sljedeću uspješnu akciju, bilo na treningu ili u utakmici, umjesto na konačni ishod.

Foto: SINA SCHULDT/DPA

Pitanje je 'kada', a ne 'hoće li'

Unatoč trenutnim poteškoćama, u Njemačkom rukometnom savezu (DHB) nitko ne dvoji u Grgićev neupitan talent. Tim menadžer reprezentacije, Benjamin Chatton, njegovu situaciju opisuje kao "normalan proces prilagodbe".

‌- Imamo mnogo mladih igrača koji su se relativno brzo pronašli u ovoj momčadi. Zato smo stopostotno uvjereni da će Marko Grgić u narednim godinama biti ključni dio ove momčadi. U tom kontekstu, nije pitanje hoće li pružiti dobre igre za reprezentaciju, već kada će se to dogoditi - optimističan je Chatton.

Njemačku u glavnoj rundi natjecanja očekuju okršaji protiv rukometnih velesila poput Danske, Francuske i Norveške. U takvim utakmicama prostora za eksperimente bit će malo. Pred Markom Grgićem je zadatak da na treninzima dokaže kako se može uklopiti u Gislasonov sustav i odbaciti etiketu "problematičnog djeteta".