Hrvat opet gazda u Interu: 'Bit će nasljednik Modrića uskoro'

Baresi, Bergomi, Ronaldo, Zanetti, Icardi, Handanović... Imena da se smrzneš, velikani koji su bili kapetani Intera.

Tom društvu u pobjedi nad Milanom 4-2 priključio se hrvatski veznjak Marcelo Brozović (27). Conteu je povjerenje uzvratio golom.

- To je vrlo veliko priznanje, ne postaje se tako lako kapetan u tako velikom i ozbiljnom klubu poput Intera - kazao nam je bivši “vatreni” Dario Šimić (44), koji je igrao za Milan i Inter.

- I ja sam bio nekoliko puta kapetan Intera, no u četiri sezone, koliko sam igrao tamo, u to je vrijeme u klubu bio i legendarni kapetan Javier Zanetti, a netko drugi mogao je biti kapetan samo ako on nije igrao - objasnio je Šimić.

Prvi stranac kapetan Intera bio je Švicarac Hernst Marktl 1909., a na novog stranca kapetana čekalo se 90 godina, do Ronalda.

- To je čast koju dobiju samo rijetki igrači, pogotovo stranci, domaći su igrači u prednosti. Izrastao je u jednog od najboljih na svijetu na toj poziciji, on će biti nasljednik Luke Modrića u reprezentaciji - uvjeren je Šimić.