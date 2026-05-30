FNC 31 U SRBIJI

Hrvat pobijedio srpskog borca i dobio aplauz beogradske Arene

Piše Ivan Kužela,
Foto: FNC

Stanislav 'Pantera' Krofak pobijedio je Aleksandra Jankovića na FNC spektaklu u Beogradu. Hrvat je dominirao kroz sve tri runde i osvojio simpatije publike

Hrvatski borac Stanislav 'Pantera' Krofak (11-8) pobijedio je na FNC spektaklu u Beogradu srpskog borca Aleksandra Jankovića. Hrvat je dobio nakon jednoglasne odluke sudaca (30-27, 29-28, 30-27).

U prvoj rundi bio puno agresivniji i puno je trošio energije. Imao je nekoliko sjajnih udaraca iz kontre i kreirao minimalnu prednost. Bila je to prva runda večeri koja je u potpunosti provedena u stojci.

U drugoj rundi je uspio srušiti Jankovića, a imao je i nekoliko dobrih i čistih udaraca. Tu se već vidjelo da je još jedna runda njegova.

U trećoj i posljednjoj rundi je Janković koristio koljeno koje je Krofak pročitao i oborio ga na pod. Do kraja runde nije se ništa specijalno događalo, a nakon toga su suci podignuli ruku Krofaka. 

Krofak se obratio beogradskoj publici, a dobio je i aplauz.

- Pa evo, drago mi je što se borim u Areni u Beogradu, druga pobjeda u nizu. Sav moj rad koji sam napravio se napokon naplaćuje. Tako je, jer prije je sport bio na drugom mjestu, sada sam više posvećen tome, moj brat je sada glavni, pa sam i ja s njim. Sada su riješeni problemi i svađe, zanima me što će biti sa Truščekom, želim taj pojas, vrijedan sam toga.

