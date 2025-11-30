Ukupno je Bišćan vodio Al-Ahli u 49 utakmica i ostvario učinak od 19 pobjeda, 11 remija i 19 poraza. "Modre" je Bišćan vodio od travnja 2023. do kolovoza iste godine i vodio ih u 17 utakmica
Hrvat raskinuo ugovor u klubu! Moguć je povratak u Dinamo?
Igor Bišćan više nije trener katarskog Al-Ahlija. S klubom iz Dohe sporazumno je raskinuo ugovor i to nakon pobjede u posljednoj utakmici.
Zanimljivo, Bišćan je otišao s klupe nakon pobjede protiv najbogatijeg katarskog kluba, Al-Duhaila. Bišćanova je momčad u 10 kola pobijedila četiri i šest izgubila i deveti je na tablici od 12 klubova.
Ukupno je Bišćan vodio Al-Ahli u 49 utakmica i ostvario učinak od 19 pobjeda, 11 remija i 19 poraza.
Bišćanov odlazak iz Katara mogao bi otvoriti put povratka u Dinamu, s obzirom na to da ga je Zvonimir Boban i ranije htio na klupi Dinama, ali tada je Hrvat bio pod čvrstim ugovorom.
Bivši igrač Dinama i Liverpoola već je bio trener "modrih" u razdoblju od travnja do kolovoza 2023. Vodio je 17 utakmica i pobijedio 10, uz pet remija i dva poraza.
